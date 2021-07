Réchauffement climatique et inondations en Allemagne

Du jamais vu ! les inondations qui affectent depuis quelques jours, certaines régions de l’Allemagne, sont la pire catastrophe naturelle qu'ait connue le pays depuis la seconde guerre mondiale.

De nombreux quartiers et villages restent coupés du monde, certaines routes sont impraticables et les télécommunications perturbées. De nombreux citoyens ont été pris au piège des eaux dans leurs maisons, certains dans leurs caves où ils tentaient de sauver des objets qui leur tiennent à cœur. D'autres ont même été électrocutés.

Bad Neuenahr-Ahrweiler une région sinistrée

"En 38 ans, je n'ai jamais vu l'Inde, cette rivière, sortir de son lit. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. Le niveau d'eau a atteint un peu moins de quatre mètres, je pense que le niveau d'alerte est de 2,70 mètres. Nous nous sommes précipités à la maison et nous nous sommes retrouvés dans l'eau jusqu'à la taille. Et pendant la nuit, 50 centimètres de plus se sont ajoutés", explique un habitant d'une localité affectée.

"C'était le chaos, on ne voit cela que dans les médias et maintenant c'est devant notre porte. Tout cela est effrayant, impressionnant et aussi les images que nous recevons de la ville de Stolberg. C'est terrible", ajoute une dame.

Lire aussi →Alerte (nouvelle et encore plus urgente) sur le climat

A Sinzig, l'eau a tout emporté sur son passage

Réchauffement climatique

Ces intempéries vont certainement remettre le dossier du réchauffement climatique au centre de la campagne électorale en vue des législatives du 26 septembre. Pour le climatologue Stefan Rahmstorf, ces inondations en sont bien la conséquence.

"Ce que nous vivons actuellement en termes de fortes précipitations n'est que le début d'un changement climatique de plus en plus perceptible. Ce que nous pouvons dire, c'est que les précipitations extrêmes augmentent en raison du réchauffement climatique. D'ailleurs, les données climatiques le prévoient depuis les années 1980. Et entre-temps, les données mesurées montrent également cette augmentation ", estime l'expert.

Pour les experts, le changement climatique est bien réel

Lire aussi →Le GIEC alerte sur les impacts climatiques : le pire est à venir

Des villes plus sûres

Comment les villes peuvent-elles donc être mieux protéger contre les phénomènes météorologiques d’une telle ampleur ?

"La chose la plus importante, bien sûr, est d'arrêter le réchauffement de la planète. Cet accord a été conclu à Paris en 2015. Il ne nous reste plus qu'à mettre en œuvre l'accord de Paris. Et bien sûr, nous devons aussi nous adapter au changement climatique qui s'est déjà produit et qui est inévitable. Dans le cas des villes, la première chose à faire en matière d'inondations est d'en dresser la cartographie. De nombreuses villes l'ont déjà fait, afin de savoir quelles rues sont potentiellement à risque, etc.. ou comme cela se passe dans certaines villes chinoises, construire de grands parcs qui peuvent être inondés, là où il y a des zones inondables. En cas d'inondations, ces zones sont prévues pour absorber temporairement l'eau", conseille Stefan Rahmstorf.

Les dégâts sont énormes

Lire aussi →Lutter contre les inondations dépend d'une stratégie globale

Pour le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, ce n'est qu’en s’engageant résolument dans la lutte contre le changement climatique que l’Allemagne et d’autres pays pourront, dit-il, maîtriser ce genre de situations.