Hong Kong : la Chine pourrait intervenir militairement contre les manifestants

La contestation ne faiblit pas à Hong Kong et la menace d'une intervention militaire chinoise est de plus en plus présente. Des troupes chinoises ont été signalées aux portes du territoire hongkongais.

La Chine accentue la pression sur les manifestants, elle a d’ailleurs qualifié leurs actions de "quasi-terroristes" par la voix de Xu Luying, son porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong. Les avertissements de la Chine sont donc de plus en plus clairs et font redouter une éventuelle intervention armée. En réaction à cette escalade, les États-Unis, déclarent être "très préoccupés" par la situation et notamment par les mouvements des militaires chinois qui s’activent à la frontière du territoire autonome de Honk Kong. Washington a haussé la voix et "exhorte fermement Pékin à respecter ses engagements" pour garantir l’autonomie de l’ex-colonie britannique. Si la situation dégénère, la Chine menace de recourrir à la force À Shenzen, ville située à sept kilomètres de la frontière hongkongaise, des militaires chinois, de nombreux camions et des blindés ont été réunis dans un stade. La Chine veut montrer qu’elle a les moyens d’étouffer la contestation. Selon Liu Xiaoming, l’ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, "si la situation à Hong Kong se détériorait encore et devenait incontrôlable pour le gouvernement de la région spéciale de Hong Kong, le gouvernement central ne resterait pas assis à ne rien faire". Jusque-là, la Chine laisse les autorités de Hong Kong régler la question. Pékin menace, mais ne semble pas encore prêt à franchir le pas d'une intervention militaire. Trente ans après le massacre de Tiananmen, la Chine risquerait alors d'être à nouveau mise au ban des nations.

