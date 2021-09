Les victimes de Hissène Habré bientôt indemnisées ?

La délégation est dirigée par Alex Tordeta Ratebaye, directeur de cabinet adjoint du président de la Commission de l’Union africaine et président du Conseil d’administration du fonds. Au programme, des entretiens avec les autorités de transition et les avocats des victimes.

Hissein Habré est décédé à Dakar le 25 août 2021

Selon nos informations, un accord a déjà été signé et le gouvernement tchadien a attribué un bâtiment pour abriter ce fonds fiduciaire. Quant à l’Union africaine, elle a alloué cinq millions de dollars au fonds.

Une batterie de mesures

Avant que le fonds ne soit opérationnel, plusieurs mesures devraient être prises. Il s’agit de la sélection des autres membres du Conseil d’administration et le recrutement d’un secrétaire exécutif. Aussi, il est prévu d’engager des actions pour localiser, saisir et recouvrer les biens de Hissène Habré et organiser une conférence de mobilisation des ressources pour alimenter le fonds.

Avancées

À en croire, Me Jacqueline Moudeina, l’une des avocates des victimes de Hissène Habré, "il est temps que l'Union africaine se réveille et que l'espoir des victimes renaisse. Les victimes ont déjà attendu quatre ans pour que le fonds soit mis en place et nous enregistrons des décès parmi elles toutes les semaines."

Écouter l'audio 05:56 "Le fond est un mécanisme de mobilisation de ressources" (Alex Tordeta Ratebaye)

"Cette mission est un pas de plus bienvenu vers la réparation des victimes", a ajouté Reed Brody de la Commission internationale de juristes, qui a travaillé avec des victimes de Hissène Habré depuis 1999. Selon lui, "les victimes se sont battues sans relâche pendant 25 ans pour traduire en justice Hissène Habré et ses sbires, et se sont vu accorder des millions de dollars d’indemnisation, mais à ce jour elles n’ont pas reçu un seul centime de ces réparations. Beaucoup de victimes qui ont remporté ces victoires historiques sont dans une situation désespérée et dans le plus grand besoin."

