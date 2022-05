Le Hertha Berlin bat Hambourg et reste dans Le Hertha Berlin bat Hambourg et reste en Bundesliga

Cruelle désillusion pour Hambourg. Vainqueur 1-0 à Berlin jeudi dernier, le HSV n'avait plus qu'à confirmer devant son public. Malheureusement pour les Hambourgeois, le Hertha est parvenu à trouver la faille à deux reprises, sur coups de pied arrêtés, par l'intermédiaire de Dedrick Boyata puis de Marvin Plattenhardt. Score final 2-0. Un résultat qui fait très mal, comme l'a expliqué le défenseur Sebastian Schonlau à l'issue de la rencontre :

"Nous avons réalisé une très bonne saison, nous sommes parvenus à revenir plusieurs fois dans la course après des contre-performances, et c'est notamment grâce aux supporters, qui nous soutiennent également après cette défaite. Cela fait néanmoins mal, car on sait ce que la montée représentait pour les gens ici", a déclaré le capitaine du HSV.

Pour la quatrième année consécutive, Hambourg n'est pas parvenu à monter, échouant à chaque fois de très peu.

Le gardien Daniel Heuer Fernandes n'a rien pu faire sur le merveilleux coup franc de Marvin Plattenhardt

Quatrième maintien pour Magath

Du côté du Hertha Berlin, ce succès est avant tout celui de Felix Magath. Arrivé à la mi-mars, le technicien allemand est parvenu à remplir son objectif :

"Quand je suis arrivé ici, le Hertha était 17è au classement. J'avais pour mission de sauver le club. J'y suis parvenu, donc je vais prendre mes affaires et rentrer chez moi. Je suis très content de ce résultat. Tout comme jeudi dernier, c'était une partie très disputée", a estimé Magath en conférence de presse. "Je pense qu'au vu de leurs performances, les deux équipes mériteraient de jouer dans l'élite, mais bon, une seule pouvait y parvenir. Je suis très content d'avoir assuré le maintien pour le Hertha."

Felix Magath a de nouveau réalisé un véritable miracle

Un sauvetage bien particulier

C'est la quatrième fois de sa carrière que Felix Magath parvient à maintenir un club dans l'élite, après Francfort en 2000, Stuttgart en 2001 et Wolfsburg en 2011. Un maintien qui a un goût particulier pour l'entraîneur de 68 ans, puisqu'il a été obtenu dans le stade et dans la ville où il a connu ses plus grands succès en tant que joueur. En effet, sous les couleurs du HSV, Magath a remporté trois fois le championnat d'Allemagne, ainsi qu'une Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe et surtout une Coupe d'Europe des clubs champions.