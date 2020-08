Heiko Maas inquiet du "calme trompeur" en Libye

Journal 17HTU (18.08.2020)

Parmi les sujets au menu : les troubles au Mali où les informations de la soirée confirmaient un coup d'Etat en cours et l'arrestation de hauts responsables politiques, la Cédéao et plusieurs pays rejettent l'action des militaires, la question des réparations financières des crimes commis durant la période coloniale et une visite en Libye du ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas.