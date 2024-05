Un Nigérian crée un nouvel alphabet en langue haoussa

Yusuf Zakariya Alkanawi a découvert que les alphabets originaux avaient disparu après des siècles d'interaction avec les écritures arabes et latines.

Le nouvel alphabet de la langue haoussa, développé par Yusuf Zakariya Alkanawi, ressemble à l’écriture mandéenne, basée sur l’alphabet araméen. Ainsi, Yusuf a donné à cette langue une nouvelle dimension après deux ans de travail.

"C'est en faisant des recherches sur l'histoire que j'ai acquis des connaissances sur cette langue et à quel point elle est forte à l'échelle mondiale". a-t-il expliqué.

La propagation de l'islam dans le nord du Nigeria, au XIIIe siècle, a conduit à l'adoption de l'écriture adjami, dérivée de l’alphabet arabe.

La langue haoussa est parlée par les Haoussas, un peuple du Sahel essentiellement établi au nord du Nigeria et dans le sud du Niger. Il constitue une des communautés les plus importantes d'Afrique. Image : Abubakar Sanusi/DW

Une langue assez homogène

Le haoussa est une des langues nationales au Niger et au Nigeria. En dépit des variantes, il s’agit d’une langue assez homogène. Une stabilité renforcée encore par l’usage du "standard hausa" dans les médias et les écoles, du moins au Nigeria.

"Nous savons que, dans le passé, nous avions nos propres alphabets en haoussa, qui ont maintenant disparu. Mais il y a une révélation récente selon laquelle dans l'un de nos empires, en terre haoussa, des livres ont été découverts avec une écriture qui serait utilisée depuis 600 ans. Mais si vous remarquez, ces 600 années jusqu'à aujourd'hui, c'est à ce moment-là que nous avons adopté l'écriture adjami que nous utilisons", a précisé Yusuf.

La colonisation européenne, au XIXe siècle, a aussi forcé les Haoussas à adopter l'écriture latine, rappelle Yussuf : "Les Européens sont venus avec leur propre écriture latine, et on nous a fait lire et écrire dans un mode qui n'est pas le nôtre."

Le haoussa est une langue et une culture ouest africaine qui se caractérise par l'islam. Image : Abubakar Sanusi/DW

La variété dialectale de Kano

La presse coloniale britannique a en effet sélectionné la variété dialectale de Kano pour la norme de ses écrits. Et c'est elle que l'on retrouve aujourd'hui dans des médias de référence, ainsi que dans les émissions en haoussa des radios internationales : BBC World Service, Deutsche Welle, Radio France Internationale ou encore Voice of America.

Avec 27 lettres, l’alphabet du jeune Nigérian connaît un succès sur les réseaux sociaux.

"Je n'ai pas vraiment expliqué comment fonctionne l’alphabet. Je viens de publier les photos et les gens les ont vues. En regardant simplement les images, certains étaient capables d'écrire des lettres, d'autres d'écrire des déclarations, certains ont même écrit leur nom en disant : Je suis un tel… Personne ne leur a rien expliqué."

Yusuf Zakariya Alkanawi, élève d’une école coranique espère que son alphabet deviendra le standard pour la langue haoussa et que davantage de locuteurs haoussa adopteront son invention.

Auteur : Abubakar Sanusi (Rédaction Haoussa de la DW)