Handball - Egypte 2021 : Place aux quarts de finale !

Ce soir, l'Egypte aura fort à faire pour poursuivre sa belle aventure dans ces championnats du monde à la maison : en effet, à 16h30 TU, le pays hôte sera opposé au Danemark, champion du monde en titre. Les trois autres quarts de finale, à savoir Suède-Qatar, Espagne-Norvège et France-Hongrie, se joueront à partir de 19h30 en temps universel.

A noter qu'aujourd'hui, on joue également les matchs de classement : l'Angola et le Maroc joueront pour la 29ème place, la RDC et le Chili pour la 27ème, et enfin la Tunisie sera opposée à l'Autriche pour la 25ème place.

Le Rwanda renverse le Togo

En football, le championnat d'Afrique des Nations continue de battre son plein au Cameroun, avec hier les derniers matchs du groupe C. À Limbe, dans le Sud-Ouest, le Togo pensait avoir fait le plus dur en menant 2-1 face au Rwanda, suite à des buts de Yendoutie Nane et Bilal Akoro. Mais les Éperviers se sont finalement inclinés 3-2 et ne verront pas les quarts de finale.

Au tour suivant, le Rwanda sera accompagné par le Maroc. Le tenant du titre n'a pas fait de détails face à l'Ouganda, victoire 5-2. Amavubi et Lions de l'Atlas connaîtront leurs adversaires à l'issue des rencontres du groupe D qui se disputent ce soir, à partir de 19h TU : Namibie-Zambie et Tanzanie-Guinée.

City nouveau leader

Toujours en football, sachez qu'en Angleterre, on jouait hier le début de la vingtième journée de Premier League. Suite à sa victoire 5-0 sur la pelouse de West Bromwich, Manchester City est le nouveau leader. De son côté, Arsenal s'est imposé 3-1 à Southampton. Ce soir, Leicester se déplacera à Everton, Manchester United accueillera la lanterne rouge Sheffield.

Tuchel pose ses valises à Londres

Quant à Chelsea, le club londonien sera opposé à Wolverhampton. Les Blues, actuellement 10èmes du championnat, ont un nouvel entraîneur en la personne de Thomas Tuchel. Mois d'un mois après son licenciement du Paris Saint-Germain, le technicien allemand rebondit en Angleterre où il prend la succession de Frank Lampard.