Des Guinéens d'Allemagne se mobilisent contre la junte

"Le mouvement que nous voulons construire ne peut se ramener à un simple rassemblement de guinéens frustrés… ", déclare Aissatou Chérif Baldé, dans une salle remplie d'une centaine de guinéens réunis ce samedi (10.08.24) à Dortmund dans l’ouest de l’Allemagne. Ils sont venus notamment de Hambourg, de Cologne, Düsseldorf et Bonn, à l'invitation de l'Alliance du peuple pour le changement.

Aissata Barry vit à Bruxelles en Belgique, elle a traversé la frontière pour écouter la présidente du nouveau mouvement politique. Elle exprime ici son indignation. "On est tous indignés par rapport à ce qui se passe en Guinée. Les arrestations arbitraires, les kidnappings etc. Pour moi, aujourd’hui, en Guinée, on n’a pas d’Etat."

"Un pays mais pas un Etat", estime aussi ce militant du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) dont le coordinateur national Foniké Menguè et un autre cadre du front ont été enlevés, il y a un mois.

"On se retrouve avec les mêmes modes opératoires disons encore plus graves. Parce qu’au temps d’Alpha Condé, au moins ils assumaient. Ils disaient oui on l’a fait…Ils faisaient des communiqués comme quoi telle personne a fait telle chose, c’est pourquoi on a agi comme ça avec la personne. Mais ce qui se passe aujourd’hui avec la junte au pouvoir, c’est encore plus grave", regrette-t-il.

"Je comprends la défiance des jeunes face à la politique"(Aissatou Chérif Baldé)

Mobiliser la jeunesse

Cet autre jeune militant politique a traversé plusieurs villes pour rallier Dortmund. Il estime que "ce genre d'initiatives qu'on organise en Allemagne est très important", dit-il. "Face à la situation sociopolitique actuellement dans notre pays qui est désastreuse, si nous les citoyens guinéens ne prenons pas en main ce qui se passe au pays, personne d’autre ne pourra faire cela à notre place."

Diego Diallo, dirige la fédération des associations guinéennes en Allemagne. Il salue la mobilisation des jeunes de la diaspora : "C’est d’abord la mobilisation de la jeunesse, la diversité, la volonté de la présidente de ce mouvement, son engagement et l’espoir que cela suscite parce que, vous savez, les Guinéens sont perdus."

Ce participant qui a fait la prison en Guinée pour avoir été parmi les organisateurs d'une grève des étudiants, se réjouit lui aussi de la création de ce mouvement : "J’espère que la montagne ne va pas accoucher d’une souris. Parce que on connait beaucoup de mouvement qui ont été créés, ici, mais qui n’ont pas fait grand-chose. On peut lui faire confiance et attendre de voir aussi."

L'Alliance du peuple pour le changement compte organiser, en Allemagne, dans les prochains jours, des actions pour mobiliser et appeler à la libération des activistes, Fonikè Menguè et Mamadou Billo Bah et à la fin de la transition militaire.