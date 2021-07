RDC : De l'eau pour tous à Goma après l'éruption volcanique

Dans l'Est de la République démocratique du Congo, certaines familles sont privées d'eau potable, depuis l'éruption du volcan Nyiragongo, en mai dernier.

Des habitants sont obligés d'aller chercher de l'eau du lac Kivu qui borde la ville de Goma, au risque de se noyer.

Cette pénurie d'eau s'explique par l'endommagement de plusieurs installations lors de l'éruption volcanique. Pour pallier ce problème, quelques organisations locales et même internationale, réhabilitent des canalisations et mettent de l'eau à la disposition des habitants qui en ont besoin.

Lire aussi →Le Nyiragongo, le volcan de tous les dangers

Habitants de Goma en quête d'eau dans un puit

Il est encore 5 heures avant le levée du soleil. C'est à ces heures matinales que des habitants de Goma se réveillent pour aller chercher de l'eau au lac. La pénurie d'eau frappe surtout la partie Nord de la ville, depuis que les canalisations ont été endommagées suite à l'éruption volcanique.

Nous rencontrons Jaspe Kasereka, une jeune fille qui attend désespérément, debout à côté d'une borne fontaine.

"Ici, nous souffrons à cause du manque d'eau. On se réveille à 4 heures du matin pour aller au lac, et quand on y arrive, certains résidents proches du lac, refusent que nous puissions puiser de l'eau. Nous sortons du lac pour arriver à la maison à 7 heures. C'est ensuite difficile pour nous d'étudier et nous nous lavons difficilement à cause de la rareté de l'eau", explique la jeune fille.

Habitants de Goma dans le lac Kivu pour s'offrir de l'eau

500 mille personnes affectées

Selon le Comité international de la Croix Rouge (CICR), environ 500 mille personnes ont perdu un accès définitif à l'eau, après l'éruption volcanique.

Pour pallier ce manque, plusieurs organisations comme la Fondation Virunga, ont décidé de réhabiliter le réseau de conduite d'eau, endommagé par la lave. Mais en attendant la réhabilitation complète des tuyaux, le CICR aide les habitants en leur procurant de l'eau. Jérôme Guillaumot est l'ingénieur eau et habitat du CICR.

"Nous avons pu apporter des camions d'eau afin de permettre le mieux possible d'alimenter ces quartiers-là en eau, avec environ 100 à 150 mètres cubes par jour, pour satisfaire le besoin de la population", déclare l'ingénieur.

Lire aussi →RDC : le calvaire des victimes de l’éruption du Nyiragongo

Les stigmates de l'éruption du volcan Nyiragongo sont toujours visibles à Goma

Cet approvisionnement concerne aussi quelques hôpitaux de Goma. L'objectif est de limiter les maladies hydriques. Sébastien Ngilima, médecin à l'hôpital général de Goma.

"Cet approvisionnement tombe à point nommé parce que si cet approvisionnement ne se faisait pas dans les jours à venir, dans les semaines à venir on allait avoir des conséquences liées à ce non approvisionnement en eau au niveau de l'hôpital provincial", estime le médecin.

Écouter l'audio 02:13 Le reportage de notre correspondant à Goma

La semaine dernière, la Fondation Virunga a annoncé la fin d'une grande partie des travaux de réhabilitation du réseau de conduite d'eau. Une bonne nouvelle pour les populations qui n'attendent que de voir l'eau potable couler de nouveau du robinet.

Lire aussi →Des habitants de retour à Goma, toujours ''zone rouge''