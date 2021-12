Gianni Infantino propose la tenue de la CAN en automne

La tenue de la CAN en janvier et février ne favorise pas les clubs européens, car ils vont perdre leurs joueurs d'origine africaine pendant un mois. S'exprimant sur la question, Gianni Infantino propose de décaler la compétition pour les prochaines éditions :



"Nous pouvons rationaliser le calendrier afin de garantir afin de garantir qu'une CAN puisse se jouer en automne lors de la fenêtre internationale plus longue plutôt qu'en janvier et février", a déclaré le président de la FIFA. Le patron du football mondial estime en effet que cette proposition pourrait satisfaire les deux parties, la CAF et les clubs européens.

La 33e édition de la CAN aura bel et bien lieu

A l'issue de sa visite de travail au Cameroun, Patrice Motsepe s'est dit rassuré par l'avancement des travaux des structures sportives et touristiques. "Je suis si fier du travail accompli", a-t-il notamment déclaré.

Le chef de l'instance dirigeante du football africain a ajouté que la CAF, en partenariat avec le gouvernement camerounais ainsi que la nouvelle équipe dirigeante de la FECAFOOT, organisera une très belle Coupe d'Afrique des Nations.

Le Mondial biennal, une réforme en cours

L'organisation d'une Coupe du monde tous les deux ans continue de susciter des polémiques. Si elle est contestée depuis le début par l'UEFA, l'instance européenne de football, le président de la FIFA estime que beaucoup d'associations membres de la FIFA sont favorables au mondial biennal.



"Si je devais organiser le vote demain, la majorité serait probablement en faveur d'une Coupe du monde tous les deux ans", a notamment déclaré Gianni Infantino. Et d'ajouter que la FIFA se penche actuellement sur une nouvelle façon d'organiser le football afin de susciter l'intérêt de la nouvelle génération.

