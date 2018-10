Geoffrey Kondogbia, des Bleus aux Fauves du Bas-Oubangui

Le milieu de terrain du FC Valence a été appelé par le sélectionneur Raoul Savoy pour disputer la double confrontation face à la Côte d'Ivoire, le 13 octobre prochain à Bouaké, puis le 16 octobre prochain à Bangui, au Complexe Sportif Barthélémy Boganda. Geoffrey Kondogbia avait déjà été sélectionné pour la rencontre le mois dernier face à la Guinée, mais il avait dû renoncer à la dernière minute en raison d'une blessure à la cheville.

Geoffrey Kondogbia, un des fers de lance du FC Valence.

Champion du monde U20 avec Pogba et Zouma

En 2013, Geoffrey Kondogbia a remporté avec l'Equipe de France la Coupe du monde des moins de 20 ans, au sein d'une équipe comptant des joueurs comme Paul Pogba ou encore Kurt Zouma et Florian Thauvin. Par la suite, le milieu de terrain a joué à cinq reprises avec les Bleus, la dernière fois en septembre 2015. Mais comme il n'a disputé que des matchs amicaux (et pas de match officiel, que ce soit des qualifications ou une phase finale), l'ancien joueur de Monaco et de l'Inter Milan a le droit de changer de sélection, et c'est pourquoi il devrait bientôt arborer le maillot du pays d'origine de ses parents. Pour rappel, les Fauves du Bas-Oubangui sont deuxièmes de leur poule H dans ces qualifications à la CAN 2019, à égalité de points avec la Côte d'Ivoire, et trois longueurs de retard sur la Guinée.

Le Primeiro de Agosto pour écrire l'histoire

À 16h en temps universel, les yeux seront rivés vers Luanda, la capitale angolaise, où le Primeiro de Agosto recevra l'Espérance Sportive de Tunis, dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Tombeur du Tout Puissant Mazembe lors du tour précédent, les "Militaires" se retrouvent de nouveau face à un géant du continent africain. En effet, l'Espérance a notamment remporté deux fois la Ligue des Champions. Mais les Angolais n'ont pas peur de ce nouveau défi : "Nous allons jouer notre football, avec toute notre volonté et tout notre enthousiasme", a promis le milieu de terrain nigérian Ibukun Akinfenwa. L'enjeu est de taille, étant donné qu'aucune équipe angolaise n'a jamais atteint la finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs en Afrique. Ce soir, au Caire, Al Ahly reçoit l'Entente Sétif, pour une rencontre qui s'annonce très serrée, et qui débutera à 19h TU.