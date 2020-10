Flambée des cas de Paludisme dans le nord du Mali

Les autorités sanitaires du Mali et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'inquiètent de la flambée des cas de paludisme dans le nord du pays.

Selon le CICR, ces derniers mois, la lutte contre la Covid-19 a affecté une partie des fonds alloués à la prévention contre la malaria dans le nord du Mali, une région fragilisée depuis des années par les violences djihadistes.

Cliquez sur l'image ci-dessous pour écouter Halimatou Amadou, porte-parole du CICR.

Écouter l'audio 01:52 "Les mesures de prévention contre le paludismre ont été fragilisées"

Lutte contre la Covid-19

Pour sa part, Oxfam et le Development Finance International (DFI) révèlent que la majorité des pays du monde sont terriblement mal équipés pour faire face à la pandémie de Covid-19 en raison du très faible niveau de leurs dépenses en santé publique, de la faiblesse de leurs filets de sécurité sociale et de droits du travail insuffisants.

C'est dans ce contexte que les ministres des Finances des pays du G20 ont décidé de prolonger de six mois le moratoire sur le service de la dette des pays les plus pauvres.

Cela a déjà permis à 46 pays sur 73 éligibles de suspendre un montant global de remboursement estimé à cinq milliards de dollars.

Même si pour de nombreuses ONG de lutte contre la pauvreté, ce geste est encore insuffisant au regard des besoins des pays pauvres.

Les pays les plus démunis pourront avoir accès à 120 millions de tests Covid-19 rapides et peu onéreux dans les six prochains mois, ont promis l'OMS et ses partenaires, mais à condition de trouver les fonds.