Des entreprises russes accusées de propagande anti-Occident

Le FBI et les services de renseignement allemands accusent deux entreprises russes, Structura et SDA, de chercher à déstabiliser les sociétés occidentales.

Ces entreprises sont également accusées de soutenir des partis extrémistes. Proches du Kremlin, ces deux entreprises auraient lancé près de 8.000 campagnes, entre mai 2023 et juin 2024, sur les réseaux sociaux X et Facebook.

Dans un rapport publié en août dernier, l’Office bavarois pour la protection de la Constitution estime que "la campagne à grande échelle a pour but de faire douter des valeurs démocratiques libérales à travers la propagation consciente de fausses informations et d’un narratif prorusse dans les sociétés occidentales".

Philipp Sälhoff est le directeur du centre de réflexion Polisphere, un réseau de conseil qui analyse les activités de propagande russe dans les réseaux sociaux. Il explique que "selon leur narratif, la Russie n'est pas à l'origine de la guerre en Ukraine, la Russie ne fait que se défendre. Ils estiment qu'en réalité, il s'agit d'une guerre par procuration téléguidée par les Etats-Unis et les pays occidentaux".

Narratif contre l'Allemagne

Le FBI et les services de renseignement allemands ajoutent que les deux entreprises russes, Structura et SDA, entretiennent d'étroites relations avec le Kremlin et auraient créé des sites internet de propagande prorusse. La configuration de ces sites ressemble à celle des médias traditionnels. Ce qui peut tromper les internautes.

Le Chancelier Olaf Scholz est également pris à partie par la propagande Image : Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Le contenu des pages falsifiées est constitué par de la désinformation anti-occidentale relayée sur les réseaux sociaux grâce à de faux comptes créés à cet effet. 750.000 internautes allemands auraient ainsi été touchés par cette campagne.

"Un autre narratif indique que l'Allemagne, avec ses armes, est un pays belliciste. En fin de compte, presque tous les sujets qui peuvent contribuer à la division de la société allemande sont abordés. Par exemple, la migration et le terrorisme. Ils affirment aussi que l'actuel gouvernement ne se soucie pas des intérêts des Allemands", ajoute Philipp Sälhoff.

Philipp Sälhoff précise que cette propagande soutient les partis politiques allemands d’extrême droite et d’extrême gauche, comme l'Alternative pour l’Allemagne et l’Alliance Wagenknecht.

Ces entreprises russes viseraient donc à déstabiliser la société allemande en s’appuyant sur la promotion des partis extrémistes. C'est ce que rapporte aussi le travail d'enquête d’un collectif de médias allemands comme le quotidien Süddeutsche Zeitung et les radios publiques WDR et NDR.

Selon l’Office bavarois de contrôle de la Constitution, l’Allemagne est le pays le plus touché par cette campagne de désinformation. Son rapport révèle que 7.983 campagnes ont été créées et diffusées sur les réseaux X et Facebook entre mai 2023 et juin 2024. Presque 30% des campagnes ciblaient l’Allemagne, suivie par la France et les Etats-Unis.