L'insécurité alimentaire n'est pas une fatalité

"Entre 702 et 829 millions" de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2021. Et près de 12 % de la population humaine mondiale sont confrontés à une insécurité alimentaire sévère. Ces chiffres ressortent du dernier rapport en date sur lasécurité alimentaire publié ce mercredi [06.07.22] par la FAO (l’agence onusienne dédiée à l’alimentation et à l’agriculture), le PAM (c’est-à-dire le Programme alimentaire mondial) et plusieurs de leurs partenaires internationaux comme le FIDA.

Les femmes figurent, avec les enfants, parmi les plus vulnérables, surtout depuis la pandémie de Covid-19

Ces chiffres alarmants sont en hausse par rapport aux années précédente, à cause notamment des difficultés économiques auxquelles les Etats ont dû faire face pour surmonter la pandémie de Covid-19 ou des pénuries induites par la guerre en Ukraine.

Et pourtant, les Nations unies estiment que ces situations d'urgence alimentaire et de famine ne sont pas inéluctables et appellent les responsables politiques à agir pour améliorer l’accès de leurs concitoyens à la nourriture.

Écouter l'audio 09:34 Interview FAO (Patrick Jacqueson)

Patrick Jacqueson, chargé de programme principal au bureau de liaison de la FAO à Genève, explique au micro de Sandrine Blanchard les raisons des inégalités constatées entre les Etats et au sein des pays. Et il expose les orientations recommandées par la FAO pour inverser la tendance actuelle, dans l'espoir d'atteindre l'un des Objectif des Nations unies pour le Millénaire qui était d'éradiquer la faim dans le monde à l'horizon 2030.

Ecoutez ci-contre les explications de Patrick Jacqueson.

Le Programme alimentaire mondial lance par ailleurs un appel urgent en faveur de la République centrafricaine. Le PAM estime avoir besoin de 68,4 millions de dollars pour aider la population centrafricaine à faire face à la flambée des prix - celui de l’huile végétale a par exemple fait un bond de 67% depuis le début de la guerre en Ukraine.