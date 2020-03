Face à l'épidémie de Covid-19, le monde du sport s'organise

Aux Etats-Unis par exemple, la NBA a envoyé une note aux trente franchises qui la composent, incluant des recommandations sur les gestes à faire ou à ne pas faire. Désormais, les joueurs ne se taperont plus dans la main, mais doivent faire des poings à poings pour saluer leurs fans.

Contact minimum avec les fans

L'instance dirigeante du basketball américain recommande également d'éviter de prendre divers objets afin d'y signer des autographes. En effet : plus le droit de toucher les stylos, les ballons ou les maillots tendus par les supporters, afin d'éviter tout risque de contamination. CJ McCollum, qui évolue à Portland, a annoncé sur Twitter qu'il ne signerait plus d'autographes "jusqu'à nouvel ordre", tout en rappelant à ses suiveurs quelques précautions d'usage.

Pas de moto en Asie

Dans d'autres sports, certains événements ont été reportés, voire même annulés. C'est le cas du Grand Prix de Thaïlande, en MotoGP, qui devait se tenir entre le 20 et le 22 mars. Cette annulation fait suite à celle du Grand Prix du Qatar, qui devait ouvrir la saison le 8 mars prochain, mais qui a été rayé du calendrier en raison du coronavirus.

En rugby, le Comité des six nations, qui s'est réuni hier après-midi, maintient "pour l'instant" les matches restants du Tournoi, en dehors d'Irlande-Italie, initialement prévu le 7 mars et qui a déjà été reporté.

Le football, sport le plus touché

En Suisse, la Ligue suisse de football (SFL) a décidé lundi en fin de journée de suspendre jusqu'au 23 mars prochain les championnats de 1ère et de 2ème divisions, une mesure jusque-là inédite en Europe. Cette décision fait suite à celle du Conseil fédéral d'interdire avec effet immédiat toute manifestation de plus de 1000 personnes, et ce jusqu'au 15 mars prochain (au moins).

Et puis en Italie, la demi-finale retour de Coupe entre la Juventus Turin et l'AC Milan, qui aura lieu demain mercredi, sera fermée aux tifosi venant de Lombardie, d'Emilie-Romagne et de Vénétie, les régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé hier la Juventus. Dans un communiqué, le club turinois précise que le soir du match, "tous les titulaires de billets devront montrer un document d'identité indiquant clairement leur lieu de résidence. En cas de doute sur leur résidence effective, l'accès au stade leur sera interdit".