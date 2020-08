Exercices conjoints des armées de l'air allemande et israélienne au-dessus de Dachau

Ces manœuvres qui réunissent les armées de l'air israélienne et allemande en Allemagne sont baptisées "Blue Wings 2020". Elles ont commencé lundi et (17.08) et doivent durer jusqu’au 28 août.

Ce matin (mardi 18.08), une escadrille conjointe des deux pays a survolé la base aérienne de Fürstenfeldbruck, près de Munich.

Des manoeuvres conjointes ont déjà eu lieu en Israel et sur le sol allemand (ici en 2010), mais pas des armées de l'air

Un double symbole historique

Cet exercice commémore à la fois le génocide des juifs par les nazis durant la Seconde guerre mondiale et la prise d’otages d’athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich, en 1972, par un groupe armé palestinien.

La plupart des 11 ressortissants israéliens qui avaient été tués pendant l’attentat de 1972 avaient trouvé la mort sur la base de Fürstenfeldbruck.

L’escadrille a ensuite survolé l’ancien camp d’extermination nazi de Dachau, symbole de la barbarie du Troisième Reich.

Parmi les pilotes israéliens figuraient des descendants de victimes de l’Holocauste qui a coûté la vie à six millions de juifs.

Enfin libres après l'enfer ! Des prisonniers de Dachau, lors de la libération du camp par l'armée américaine, en mai 1945

Cérémonie au mémorial de Dachau

Des délégations allemande et israélienne vont procéder à une dépose de gerbe en présence de la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, au mémorial du camp de Dachau.

Lors de la cérémonie, le petit-fils d’une victime prendra la parole et une prière sera dirigée par un rabbin

L’année dernière, l'armée de l'air allemande avait déjà participé à des exercices conjoints avec l’armée de l’Etat hébreu dans le désert israélien du Néguev.

