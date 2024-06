Euro 2024 : l'Espagne assure, l'Angleterre déçoit

A Gelsenkirchen, la Roja s'est montrée dominatrice mais a eu du mal à tromper la vigilance du gardien Gianluigi Donnarumma. L'Italie a fini par craquer en seconde mi-temps, suite à un but contre son camp de Riccardo Calafiori.

1-0 score final. Un succès qui ravit le sélectionneur Luis de la Fuente, qui voit bien son équipe aller au bout si elle continue sur sa lancée :

"Je suis ravi du résultat, du fait qu'on ait battu une grande équipe qui n'est autre que le champion en titre. Mais surtout, je suis ravi de la manière. Plus le tournoi avance, plus vos adversaires vous connaissent et vous rendent la vie compliquée", a assuré le sélectionneur espagnol.

Le jeune prodige Lamine Yamal a donné le tournis à la défense italienne Image : Manu Fernandez/AP Photo/picture alliance

"Quand je suis arrivé à la tête de la sélection, j'ai dit que j'étais convaincu qu'il n'y avait pas d'équipe meilleure que la nôtre. Je le pense toujours, notamment si on continue à travailler avec enthousiasme et humilité."

Grâce à cette victoire, l'Espagne prend seule la tête du groupe B avec six points. L'Italie reste deuxième avec trois points. La Croatie et l'Albanie comptent un petit point.

L'Angleterre piétine mais avance

Hier, on jouait également les matchs du groupe C. A Francfort, l'Angleterre a été tenue en échec par le Danemark, score final 1-1. Annoncés comme l'un des favoris à la victoire finale, les Three Lions ont été sifflés par leurs propres supporters à l'issue de la rencontre, ce que ne comprend pas le gardien Jordan Pickford :

"Il n'y a pas de match facile. Tu ne peux pas penser que tu vas arriver sur la pelouse et gagner 4 ou 5-0. Tout le monde voudrait qu'on fasse ca, mais ce n'est jamais facile. Nous avons pris un point, nous en comptons quatre après deux rencontres. Nous sommes leaders et nous nous concentrons désormais sur le match de mardi", a déclaré le portier à l'issue de la rencontre.

Harry Kane a beau avoir marqué, il est mécontent de ce match nul Image : REUTERS

L'Angleterre est en tête du groupe C avec quatre points, soit deux longueurs d'avance sur le Danemark mais aussi la Slovénie, qui a été tenue en échec par la Serbie, score final 1-1.