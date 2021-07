Euro 2020 : onze buts contre-son-camp, un record avant la finale

Les demi-finales ont pris fin mercredi, et les fans du football attendent la finale de dimanche. La compétition a particulièrement été marquée par une statistique jamais vue dans l’histoire des championnats d’Europe : 11 "autogoal". C'est un record absolu qui dépasse le total des buts marqués contre son camp sur l'ensemble des éditions précédentes, un total de neuf buts. De surcroit, le contre-son-camp dépasse de loin les meilleurs buteurs de la compétition. Cristiano Ronaldo, Patrk Schick sont en tête au classement avec chacun cinq buts au compteur.

Un autre constat formel : une équipe qui marque contre son camp a à l'exception de l'Espagne contre la Croatie perdu la partie. Le Danois Simon Kjaer a contribué mercredi à cette série des "autogoal" lors de la demi-finale entre le Danemark et l'Angleterre. Le défenseur suisse Denis Zakaria a marqué contre son camp en quarts de finale face à l'Espgane (1-1,1-3).

Italie-Turquie en ouverture

Le premier but de l’Euro a aussi été marqué par le défenseur turc Merih Demiral contre son propre gardien face à l’Italie (3-0).

On se souvient aussi du défenseur allemand Mats Hummels lors du match Allemagne-France (0-1). L’Allemagne a par la suite bénéficié aussi de deux buts des défenseurs Ruben Diaz et Raphael Guerreiro contre leur camp lors du choc face au Portugal (4-2).

Dominée par l’Espagne (5-0), la Slovaquie a également marqué deux fois contre son camp.

Des gardiens ont aussi été malchanceux en poussant malgré eux le ballon derrière leur ligne de but. On peut citer entre autres le Slovaque Martin Dubravka, le Polonais Wojcieh Szczesny, le Finlandais Lukas Hradecky ainsi que le portier espagnol Unai Simon qui a marqué contre son camp en huitième de finale (3-5) face à la Croatie.