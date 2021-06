Euro 2020 : Le Danemark l'a fait !

Ils l'ont fait. Malgré leurs deux défaites face à la Finlande (0-1) et face à la Belgique (1-2) et malgré le traumatisme encore vivace du malaise de leur coéquiper Christian Eriksen, les joueurs du Danemark l'ont fait. Poussés par le public du stade Parken de Copenhague, les Danois sont venus à bout de la Russie lors de cette dernière rencontre du groupe B et sont parvenus à se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro.

Damsgaard, initiateur du festival

Une victoire qui a mis du temps à se dessiner; en effet, l'enjeu a quelque peu tué le jeu pour les Danois, qui ont eu du mal à forcer le verrou russe. C'est finalement le jeune Mikkel Damsgaard qui est parvenu à forcer le verrou en fin de première mi-temps, grâce à une superbe frappe depuis l'entrée de la surface (38è). En seconde mi-temps, le Danemark a poussé et a inscrit un deuxième, par l'intermédiaire de Yussuf Poulsen (59è).

La joie de Mikkel Damsgaard après l'ouverture du score

Même si la Russie a réduit la marque sur pénalty par l'intermédiaire de son capitaine Artem Dzyuba (70è), le Danemark n'a rien lâché, et a inscrit deux nouveaux buts, signés Andreas Christensen (79è) et Joakim Maehle (82è).

Score final 4-2. Une victoire, qui, combinée à la défaite 2-0 de la Finlande face à la Belgique, assure la deuxième place aux Danois, pour la plus grande joie de l'entraîneur Kasper Hjulmand :

"Merci. Quelle soirée formidable. Nous espérions que ce soit le cas. Je veux remercier tous les gens qui nous ont supportés et montré tant d'amour. Sans eux, rien n'aurait été possible. J'ai senti que cela avait touché les joueurs. Merci pour votre soutien, cela représente beaucoup de choses pour nous. La motivation des joueurs, leur esprit d'équipe était incroyable. Ils ont joué trois matchs de très haut niveau, ils méritent cette qualification. J'ai encore du mal à me rendre compte de la manière dont ils se sont battus pour revenir dans la course", a concédé le sélectionneur danois. "Bravo à eux, et merci encore pour tout le soutien à travers le pays. Cela a aidé l'équipe, et j'espère que le pays vivra de bons moments. Encore toutes mes félicitations aux garçons, ainsi qu'à vous. C'est fantastique".

En huitièmes de finale, le Danemark affrontera le Pays de Galles. Une rencontre qui aura lieu samedi prochain à partir de 16h TU.

Le gardien Kasper Schmeichel et ses coéquipiers fêtent la qualification

L'Autriche dans l'histoire

Grâce à un but de Christoph Baumgartner, David Alaba et ses coéquipers se sont imposés 1-0 face à l'Ukraine et se qualifient pour la première fois depuis 1964 pour la phase finale de l'Euro.

David Alaba et l'Autriche se rendent en huitièmes de finale

Samedi prochain, l'Autriche affrontera la terrible Italie. Mais le sélectionneur Franco Foda reste confiant :

"De prime abord, la tâche semble impossible, parce que l'Italie n'a pas perdu depuis un bon moment. Mais si nous jouons comme nous l'avons fait aujourd'hui face à l'Ukraine, nous aurons nos chances contre l'Italie à Wembley. Nous savons comment cette équipe joue, nous trouverons des solutions. Tout est possible sur un match. Oui, nous avons écrit l'histoire, nous avons atteint un objectif, mais quand tu es en huitièmes de finale, tu veux aller en quarts, etc. Demain, nous allons nous reposer, et ensuite, nous nous consacrerons à la préparation de cette rencontre."