Espagne : La Liga reprend ses droits ce jeudi

Avec 241.717 cas positifs, 27.136 décès et 150.376 guérisons, l'Espagne est l'un des pays d'Europe les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Malgré tout, le championnat de football s'apprête à redémarrer. En s'inspirant du concept d'hygiène et de sécurité de la Bundesliga, la Liga a mis en place un protocole pour que le championnat aille à son terme. C'est un véritable soulagement pour tous les clubs de l'élite, comme l'a expliqué Enrique Cerezo, le président de l'Atletico Madrid :

"Je pense que toutes les équipes voulaient terminer la saison de Liga. La principale inquiétude, c'est que nous ne soyons pas en mesure de finir la saison en raison des contraintes et du coronavirus. Si cela avait été le cas, certains clubs auraient peut-être opté pour une fin de saison abrupte. Fort heureusement, nous voulions tous la terminer. Cela aurait été une catastrophe de ne pas aller au bout, du moins de ne pas essayer d'aller au bout de l'exercice."

Un protocle extrêmement strict

Cette reprise s'effectuera bien évidemment sans public et sous des conditions très strictes. Par exemple, un système de vols et d'hôtels exclusivement réservés aux équipes a été mis en place. Les déplacements au stade seront effectués avec deux autobus séparés pour les membres d'une même équipe, ou bien il sera demandé aux joueurs de venir dans leur véhicule individuel.

Saul Niguez et l'Atletico Madrid joueront la fin de saison à huis clos, tout comme les autres clubs de la Liga

D'ailleurs, les joueurs convoqués pour les matches devront aussi se soumettre à des tests de détection du coronavirus. En effet, et ils devront pénétrer dans les stades en portant des masques et des gants. Les zones communes, comme les vestiaires, seront désinfectées, et l'accès sera limité au personnel strictement nécessaire. Il y aura par exemple que 23 journalistes présents au stade, parmi lesquels cinq journalistes radio et huit photographes.

Le Real jouera dans le stade de son équipe réserve

Par ailleurs, certains clubs vont devoir changer leurs habitudes : c'est le cas du Real Madrid, qui ne jouera pas dans son antre du Santiago Bernabeu (qui est en travaux), mais au Stade Alfredo di Stefano, qui d'habitude accueille la réserve. Ce qui ne pose pas problème à Thibault Courtois, le portier du club madrilène.

"Je ne pense pas que jouer au Stade Alfredo di Stefano va nous désavantager. Bien au contraire, c'est un honneur que de jouer dans un stade qui porte le nom d'une telle légende, probablement le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. Ce serait également un honneur si nous pouvions gagner le titre en jouant là-bas; 2020 a été une année spéciale, et nous pourrions la rendre encore plus spéciale en remportant le titre. Les sessions d'entraînement se sont bien déroulées; ce n'est vraiment pas un inconvénient que de jouer là-bas."

Habitué au Santiago Bernabeu, Thibaut Courtois semble quand même ravi de jouer au stade Alfredo di Stefano

La Liga reprendra ses droits ce jeudi, avec le derby entre le FC Séville et le Betis. Coup d'envoi prévu à 20h TU. Pour rappel, il reste onze journées à disputer dans le championnat espagnol. A l'heure actuelle, c'est le FC Barcelone qui en tête avec 58 points, soit deux longueurs d'avance sur le Real Madrid.