Es Tunis-Zamalek, alléchante affiche de Supercoupe de la CAF

Double vainqueur de la Ligue des Champions, l'Espérance de Tunis a conquis sa dernière couronne face au Wydad Casablanca. Une double confrontation dont tout le monde se rappelle, puisque le match retour avait été interrompu suite à un but refusé pour le Wydad, dont les joueurs avaient par la suite quitté la pelouse.

Ce soir, l'Espérance affrontera donc le Zamalek, vainqueur de la dernière édition de la Coupe de la Confédération. Le club cairote qui avait battu la RS Berkane aux tirs au but en finale en mai dernier.

Un duel entre deux géants

D'un côté, il y a l'Espérance, qui compte six titres continentaux, dont quatre en Ligue des Champions. Un club qui a "l'Afrique sous contrôle", selon ses supporters, qui ont déployé une banderole géante avec cette inscription lors du dernier match à domicile en Ligue des Champions.

De l'autre, il y a le Zamalek et ses sept titres (dont cinq C1), et qui, après des années de disette, revient sur le devant de la scène. Le club cairote qui compte d'ailleurs deux éléments passés par l'Espérance, à savoir le défenseur Wissem Abdi et le milieu de terrain Ferjani Sassi.

Le Zamalek qui va malheureusement devoir se passer de Shikabala (de son nom complet Mahmoud Abdel Razek Hassan Fadlallah). Le milieu de terrain souffre d'une blessure au genou. A sa place, l'entraîneur Patrice Carteron pourrait aligner le Congolais Kabongo Kasongo. Le technicien français qui a déclaré que le Zamalek était "un grand club" et que ses joueurs "ne craign[aient] personne". De son côté, Moïne Chaabani, qui est à la tête de l'Espérance, voudra tout faire "pour rentrer avec le trophée à la maison avec le trophée cette fois". Un trophée qui fuit le club tunisois depuis 1995. Espérance Sportive de Tunis contre le Zamalek, c'est ce soir, à partir de 16h en temps universel.

Réunion du Comité Exécutif de la CAF

Une réunion qui se déroulera en marge de cette rencontre de Supercoupe, et qui servira à "entériner la feuille de route 2020-2021 qui prendra en compte les différentes recommandations. Une communication régulière et transparente permettra à tous les observateurs et amoureux du football africain de juger des progrès réalisés". C'est du moins ce que l'instance dirigeante du football africain avait déclaré dans un communiqué le 9 février dernier. On rappelle que, selon un rapport de PwC (une société chargée de faire un audit de la CAF), un rapport qui a fuité dans la presse anglo-saxonne, ce sont des dizaines de millions de dollars donnés par la FIFA pour le développement du football africain qui se sont envolés entre 2015 et 2018.