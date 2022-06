Afrique

Engagées pour la propreté des toilettes dans les écoles du Cameroun

Au Cameroun, les grandes métropoles et les localités semi urbaines souffrent d'un manque de services d'assainissement dans les écoles. L'absence des toilettes et l'insuffisance de points d'eau représentent un énorme problème. Pour y remédier, l’Association camerounaise d'aide à l'hygiène et insertion des jeunes dans les collectivités a lancé l’opération "une école, des toilettes décentes".