En Allemagne, l'AfD presse pour des élections anticipées

Le parti d’extrême droite AfD réclame la tenue au plus vite d'élections législatives après le retrait des Libéraux de la coalition gouvernementale.

Depuis le début de la coalition tripartite entre les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux, fin décembre 2021,l'AfD s’en prend à l'alliance gouvernementale qu’elle accuse d’être incapable de diriger le pays. Avec l’annonce de l’explosion de la coalition gouvernementale, l’AfD demande donc que le gouvernement dépose au plus vite la question de confiance devant le Bundestag.

"Le chancelier Scholz a perdu la confiance du peuple depuis longtemps et il doit ouvrir la voie à de nouvelles élections, immédiatement. En conséquence, le groupe parlementaire de l'AfD demande que la question de confiance soit posée dès la semaine prochaine. Il le doit en effet à ce pays, qu'il quitte le pouvoir le plus rapidement possible", a déclaré Alice Weidel est co-présidente de l’AfD.

L'AfD veut durcir la politique migratoire

C’est surtout en matière de politique migratoire et de politique étrangère que l’AfD exige un changement radical. Comme Donald Trump aux Etats-Unis, le parti d'extrême droite mène des campagnes contre l'immigration illégale et l'ouverture des frontières.

Tino Chrupalla, co-président de l'AfD, a déclaré que dans la campagne électorale à venir, le parti continuera de miser principalement sur les thèmes de l'asile et de l'immigration.

"Nous avons besoin d'éliminer les facteurs d'attraction de l'immigration illégale vers les systèmes sociaux, de généraliser les prestations en nature plutôt que les paiements en espèces, de renvoyer les criminels tenus de quitter le territoire et les personnes qui n'ont pas ou plus droit à l'asile, de fermer les frontières, de sortir du système d'asile de l'UE, comme le font déjà les pays voisins, la Pologne et les Pays-Bas", insiste Tino Chrupalla.

L'AfD contre la livraison d'armes à l'Ukraine

Lorsque le président ukrainien Volodymyr Selenskyj a prononcé un discours au Bundestag allemand, en juin 2024, le groupe parlementaire de l'AfD a refusé de participer à cette session parlementaire.

Le Bundestag - le parlement allemand - devra se pencher sur un vote de confiance au plus tard en janvier 2025. Image : Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Pour réaliser ses objectifs, le parti d’extrême droite fait aussi campagne en direction des partis de droite traditionnels, à savoir les conservateurs de la CDU/CSU et le FDP, en vue d’une future collaboration.

L'AfD fait surtout pression sur les chrétiens-démocrates pour qu'ils abandonnent leur refus catégorique de coopérer. Mais une coalition de l'AfD avec les chrétiens-démocrates semble toutefois lointaine.

L'année dernière encore, le chef de file de l'AfD pour les élections européennes, Maximilian Krah, avait déclaré que la CDU était le principal adversaire de l'AfD et avait appelé à sa « destruction ».

Le parti se radicalise

L'AfD s'est radicalisée depuis les dernières élections fédérales de septembre 2021. Le parti d’extrême droite a ainsi été mis sous observation de l'Office fédéral de protection de la Constitution, les services de renseignement allemands. Il y a quelques jours à peine, trois membres de ce parti ont été arrêtés pour avoir soutenu un groupe terroriste d'extrême droite présumé.

De nouvelles élections pourraient donc accroître l'influence de l'AfD dans la politique fédérale. Lors des élections de septembre 2021, le parti a obtenu 10% des votes au niveau national. Aujourd'hui, les sondages d'opinion le placent à environ 17%.