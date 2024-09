L'Allemagne étend ses contrôles aux frontières

L’Allemagne va étendre les contrôles à toutes les frontières terrestres du pays et ce, à partir du 16 septembre. Le ministère de l’Intérieur dit avoir notifié la Commission européenne sur ce point.

La mesure doit être temporaire, pour six mois. Berlin la justifie par la volonté de réduire l’immigration irrégulière, de protéger le pays contre les menaces du terrorisme islamiste et de la criminalité transfrontalière. Marco Wolter.

Des contrôles fixes existent déjà aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse et l’Autriche pour endiguer les entrées illégales sur le territoire allemand.

A l’avenir, ces contrôles concerneront donc aussi les frontières avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Danemark.

Le gouvernement a aussi planché sur "un modèle pour des refoulements efficaces et conformes au droit européen", assure la ministre de l’Intérieur. Les modalités envisagées pour ces refoulements sont encore tenues secrètes, mais le gouvernement fait un pas vers l’Union des conservateurs, la CDU/CSU, qui demande désormais des garanties par écrit.

La principale force d’opposition au Parlement exige des interdictions d’entrée généralisées pour limiter le nombre de demandeurs d’asile. Or, cette mesure pourrait se heurter au droit européen et international.

Depuis le triple meutre de Solingen, la coalition d'Olaf Scholz affiche sa volonté de fermeté en matière de contrôle de l'immigration Image : Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

L'immigration, au centre du débat politique

Actuellement, les refoulements aux frontières terrestres allemandes n'ont lieu que dans certains cas : lorsqu'une personne est interdite d'entrée sur le territoire ou bien lorsqu’elle ne demande pas l'asile.

De nouvelles discussions entre le gouvernement, les conservateurs et les représentants des régions ont été convoquées à la suite de l’attentat meurtrier à Solingen, dans l’ouest de l’Allemagne, où un demandeur d’asile syrien débouté et en attente d’être expulsé a poignardé et tué trois personnes.

Dans le même temps, l’extrême droite et un nouveau parti de gauche radicale réclamant des politiques migratoires plus strictes ont signé des scores historiques lors d’élections régionales dans l’est de l’Allemagne, faisant d’autant plus monter la pression sur le gouvernement d’Olaf Scholz.

La politique d'asile et d'immigration est revenue au centre des débats en Allemagne avec la forte poussée du parti d'extrême droite AfD Image : Daniel Vogl/dpa/picture alliance

Les communes se disent dépassées

Les communes allemandes appellent elles aussi à accélérer les procédures d’expulsion. Il faut intensifier les efforts pour s'assurer que les personnes sans droit de séjour retournent dans leur pays d'origine, estime André Berghegger, président de l'Association des villes et communes allemandes.

Dans une interview au journal régional Rheinische Post, il appelle à mettre en place une "task force pour les expulsions".

Les communes sont rejointes par l’Association des districts, dont le chef, Reinhard Sager, estime que "l'Allemagne a besoin de contrôle. Et si nous ne l’avons pas, alors nous devons protéger nos frontières".

Il assure que les communes sont dépassées par l'immigration et confrontées à un manque de logements et de personnel.