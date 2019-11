Emmanuel Macron interpellé sur la crise au Cameroun

En amont du forum de Paris sur la paix, une cinquantaine d'universitaires et de défenseurs des droits de l'Homme ont adressé un courrier au président français pour qu’il s’implique dans la résolution de crise anglophone.

Le second Forum de Paris sur la paix se tient depuis lundi dans la capitale française. Une rencontre organisée par le président français Emmanuel Macron et à laquelle participe plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement notamment africains. Parmi eux : le président Paul Biya avec qui la France entretient des relations étroites de longue date.

Ecoutez Francis Kpatindé, maître de conférences à Sciences Po à Paris, l'un des signataires de cette lettre (en cliquant sur l'image).