Début de quatre jours d'élections européennes

Citoyens et citoyennes de l'Union européenne élisent, jusqu'à dimanche, 720 députés. Les extrémistes de droite et conservateurs font la course en tête dans plusieurs pays.

Les élections européennes débutent dans les 27 pays de l'Union. C'est le plus grand vote du monde par le nombre d'électeurs après l'Inde : près de 360 millions de personnes sont appelées à donner leur voix d'ici dimanche. Le coup d'envoi de ce marathon électoral a été donné ce jeudi 6 juin par les Pays-Bas. Vendredi, ce sera au tour de l'Irlande et de la République tchèque. Des élections pour élire les 720 députés européens, dont le mandat dure cinq ans. Chaque pays dispose d'un nombre de sièges proportionnel à son nombre d'habitants.

Le rôle des députés

Les députés siègent à Strasbourg en France et Bruxelles en Belgique, et ont un rôle de "colégislateur" au sein de l'Union européenne. Ils ne peuvent proposer de texte directement, comme c'est le cas souvent dans les Assemblées nationales, mais votent et valident les lois au même titre que le Conseil de l'Union européenne. Il réunit, lui, les chef d'Etats et de gouvernement. Les lois sont proposées par la Commission européenne, composée de commissaires, nommés par les Etats membres.

Le système est donc complexe et souvent difficile à comprendre. C'est cela en partie qui explique la difficile mobilisation pour les élections européennes. Un électeur sur deux seulement s'était rendu aux urnes il y a cinq ans. La présidente du Parlement européen, la Maltaise Roberta Metsola, a donc multiplié les déplacements pendant la campagne cette année pour appeler à voter.

Conservateurs et extrême-droite en tête.

Côté campagne, la sécurité a dominé les débats, sur fond de guerre aux portes de l'Union, en Ukraine. La migration a aussi occupé une large place dans le débat public, même si ce sont les questions sociales qui arrivent en tête des préoccupations des électeurs et électrices dans les sondages. Les sondages qui scrutent aussi les intentions de vote pour les partis et prédisent une vague conservatrice, voire à l'extrême-droite. En France, en Italie, en Hollande, en Belgique ou encore en Hongrie, les extrémistes, parfois anti-européens, font la course en tête.

En Allemagne les partis au pouvoir dans la coalition, les sociaux-démocrates du SPD, les libéraux du FDP et les écologistes sont derrière les conservateurs dans les sondages Image : Goldmann/picture alliance

Cela provoque évidemment des inquiétudes. "Notre Europe unie est trop précieuse pour être laissée à ceux qui veulent la détruire", disait le chancelier allemand, Olaf Scholz récemment. "Certains populistes demandent que l'Allemagne quitte l'Union européenne. D'autres considèrent la Russie de Poutine ou la Chine de Xi Jinping comme des modèles pour l'Europe. Et d'autres encore veulent faire régresser l'UE ! Quelle folie autodestructrice ! L'Europe et l'unification européenne assurent notre prospérité et notre avenir."

En Allemagne, le vote aura lieu dimanche. Là, ce sont les Conservateurs qui font la course en tête, juste devant l'extrême-droite aussi. L'Allemagne enverra le plus gros contingent de députés de l'Union à Bruxelles. 96 sièges sont réservés à la République fédérale. Tous les détails concernant ce vote en Allemagne, autorisé dès 16 ans, sont à retrouver dans les derniers numéros de Vu d'Allemagne. Les podcast sont disponibles sur notre site ou les applications de podcasts comme Apple ou Spotify.