Elections européennes

Les élections européennes 2019 ont eu lieu du 23 au 26 mai dans tous les États membres de l’Union européenne.

Les centaines de millions de citoyens de l’UE en âge de voter étaient appelés fin mai 2019 à élire les eurodéputés qui siègeront au Parlement européen. Le Royaume-Uni a lui aussi voté, bien qu'en train de négocier les conditions du Brexit. Le nombre de députés européens sera réduit à 705 après le Brexit. Actuellement, le Parlement est composé de 751 députés. Le 2 juillet aura lieu la séance inaugurale de la nouvelle assemblée, lors de laquelle sera choisi le président du Parlement européen pour les deux ans et demi à venir. Deux candidats ont déjà manifesté leur intérêt : le président sortant, le conservateur italien Antonio Tajani, et l'ancien premier ministre libéral belge, Guy Verhofstatdt. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/elections