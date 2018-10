Ebola en RDC : mise en place d'un système rapide d'urgence

Info matin 7h TU (15.10.2018)

Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire et la tension autour des résultats. Au moins deux personnes ont trouvé la mort. Deuxième vague de l'épidémie de la maladie à virus Ebola à Beni en RDC. Les résistances d'une partie de la population seraient à l'origine des nouveaux cas de contagions. L’Allemagne avec les élections régionales en Bavière et l'échec de la CSU.