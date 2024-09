Double attaque terroriste à Bamako au Mali

La capitale du Malis'est réveillée ce mardi (17.09.2024) vers 5h (locale et GMT) au bruit de coups de feu d'intensité variable entrecoupés d'explosions. Des images reçues par DW Afrique montraient une fumée noire s'élever au lever du jour vers le ciel de Bamako.

Le général Oumar Diarra, chef d'état-major des armées a dans une communication, parlé de "tentatives d'infiltration un peu complexes" dans l'école de gendarmerie, sans évoquer d'attaque contre l'aéroport, contrairement aux djihadistes. L'école de gendarmerie se trouve à quelques minutes seulement par la route du secteur aéroportuaire, où l'aéroport militaire jouxte les installations civiles. Une source du Renseignement a fait état de l'emploi de lance-roquettes par les assaillants.

"La situation est sous contrôle", a rassuré le général Oumar Diarra à la télévision d'Etat. La télévision a montré des images d'une vingtaine de prisonniers les mains liées et les yeux bandés.

Les combats se sont poursuivis en début d'après-midi avec des échanges de tirs nourris auprès du poste de police contrôlant l'accès au terminal civil de l'aéroport, a indiqué l'AFP qui cite des responsables sécuritaire et aéoroportuaire.

Les djihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué cette attaque. "Une opération spéciale (a ciblé) l'aéroport militaire et le centre d'entraînement des gendarmes maliens au centre de la capitale malienne (Bamako) ce matin à l'aube, causant d'énormes pertes humaines et matérielles et la destruction de plusieurs avions militaires", a dit le GSIM (ou JNIM suivant son acronyme arabe) via ses canaux de communication.

Récemment, l'armée malienne a revendiqué avoir neutralisé à Tombouctou, Mohamed Sidaty Ould Aghwaylim présenté comme un cadre du groupe djihadiste JNIM.