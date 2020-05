Dortmund-Bayern, un choc pour le titre ?

Ce sont tout simplement les deux meilleures équipes de Bundesliga qui s'affrontent ce soir, au Signal Iduna Park. Deux équipes qui ont parfaitement abordé la reprise, avec deux victoires en autant de rencontres.

Dortmund, une victoire sinon rien

A sept journées de la fin du championnat, le Borussia Dortmund compte 57 points, soit toujours quatre longueurs de retard sur le Bayern Munich. Pour Michael Zorc, le directeur sportif du BvB, la donne est simple : il faudra une victoire pour garder intactes les chances d'être champion en fin de saison :

"Si l'on regarde le classement, il ne faut pas être devin pour dire que nous devons absolument gagner si nous voulons continuer à jouer le titre. Il n'y a que six matchs à jouer après celui-ci. Si la mission est simple, la mise en oeuvre sera compliquée, car le Bayern Munich a une équipe redoutable."

Pour cette rencontre, Dortmund pourra compter sur la présence de Mats Hummels; touché au talon d'Achille lors du succès du Borussia à Wolfsburg samedi dernier (0-2), le défenseur central sera bel et bien présent. Autre motif d'espoir pour l'entraîneur Lucien Favre : le potentiel retour d'Axel Witsel au milieu de terrain. Quant au capitaine Marco Reus, il est toujours absent.

Le Bayern Munich peut voir venir

De son côté, le Bayern Munich aborde cette rencontre avec une relative sérénité. Avec 61 points au compteur, les Bavarois peuvent voir venir. Si l'absence de Thiago Alcantara dans l'entrejeu est quelque peu contraignante, Hans Flick sait qu'il pourra compter sur la versatilité de Leon Goretzka, buteur lors du succès 5-2 face à l'Eintracht Francfort. L'entraîneur du Bayern qui sait ce que son équipe doit faire pour casser le rythme de cette virevoltante équipe de Dortmund :

"Le plus important, c'est que nous arrivions à mettre en place notre jeu de passes, que nous y mettions du rythme. Nous devons faire tourner la balle, et non immédiatement chercher à tirer, surtout si l'adversaire est en supériorité numérique sur certaines séquences. Si nous contrôlons le ballon, nous avons la possibilité de nous reposer un peu. Si l'adversaire a la balle, il nous faudra nous employer pour la récupérer le plus vite possible."

Borussia Dortmund contre Bayern Munich, c'est ce soir, à partir de 16h30 en temps universel.