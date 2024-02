Réactions en Europe suite aux propos de Trump sur l'Otan

Le chef de la diplomatie européenne critique les propos de Donald Trump sur l'Otan.

L'ancien président américain a évoqué la possibilité de ne plus défendre les Etats membres de l'Alliance atlantique s'ils ne financent pas suffisamment la structure. Or, pour Josep Borrell "l'Otan ne peut-être "une alliance à la carte".

En visite à Chypre, Frank-Walter Steinmeier, le président allemand, a qualifié d'"irresponsables" les déclarations de Donald Trump.

Le point de vue allemand

L'ex-ministre des Affaires étrangères et ancien vice-chancelier, le social-démocrate Sigmar Gabriel, a dénoncé une "politique affairiste" de Donald Trump.

Dans un entretien accordé à la radio Deutschlandfunk , l'ancien ministre SPD estime que les récentes déclarations de Donald Trump devraient inciter les dirigeants européens à s'occuper davantage de leur sécurité.

"Le problème, c'est qu'il y a aussi du vrai dans ce que dit Donald Trump, déclare Sigmar Gabriel. Il n'est pas possible d'expliquer pourquoi deux économies, l'une européenne et l'autre américaine, qui ont toutes deux la même taille et la même force, pourquoi les Etats-Unis contribuent plus à la sécurité en Europe que nous-mêmes ? C'est en quelque sorte l'argument qu'avance Donald Trump. Malgré tout, on ne peut pas traiter une alliance de cette manière, car le simple fait que les Etats-Unis soient la puissance dirigeante de l'Otan lui confère une importance énorme sur le plan de la politique mondiale."

Sigmar Gabriel rappelle cependant que les propos tenus par Donald Trump ne sont pas nouveaux car, selon lui, l'ancien président américain négocie sur la base du principe : tu paies, je paie. Tu ne paies pas, je ne paie pas. Une vision affairiste qui serait dommageable aux Etats-Unis.

"De cette manière, Donald Trump et ses déclarations donnent un coup de pied aux intérêts américains. Cette façon de faire les affaires – si tu ne paies pas, je ne fais rien – n'est en revanche pas nouvelle de la part de Trump."

Les menaces de Donald Trump

La menace de ne plus garantir la protection des pays de l'Otan face à la Russie a été faite samedi dernier, lors d'un meeting en Caroline du Sud.

Cette déclaration survient alors que le probable candidat face au président démocrate, Joe Biden, lors de la présidentielle de novembre, fait pression sur les élus républicains au Congrès pour enterrer un projet de loi prévoyant le versement d'une nouvelle aide financière à l'Ukraine.

Donald Trump reproche régulièrement à ses alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord de ne pas financer suffisamment l'institution.

Quant au porte-parole du président russe, il s'est refusé à commenter ces déclarations de l'ex-président américain, candidat à une réélection. Donald Trump avait également déclaré qu'il laisserait Vladimir Poutine faire ce qu'il voudrait des pays mauvais payeurs.