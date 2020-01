Djamel Belmadi, le favori

Ce soir, au Caire, va avoir lieu la cérémonie des CAF Awards, qui récompense les gens les plus en vue dans le football africain au cours de l'année passée. Ils sont trois nominés pour le titre de "meilleur entraîneur d'une équipe masculine" : le Tunisien Moïne Chaabani, le Sénégalais Aliou Cissé et l'Algérien Djamel Belmadi.

Un entraîneur convaincant

Ce dernier fait bien évidemment figure de favori. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations l'été dernier avec l'Algérie, Djamel Belmadi a réussi à convaincre son monde. Pourtant, les choses n'étaient pas évidentes pour le natif de Champigny-sur-Marne, en France : lorsqu'il est arrivé à la tête des Verts en août 2018, il lui a notamment été reproché d'être sans expérience pour diriger une sélection aussi importante que celle-ci. Moins d'un an plus tard, voilà que Belmadi offre à l'Algérie le deuxième sacre continental de son histoire; et aujourd'hui, peu sont en mesure de contester la présence de l'ancien milieu de terrain.

Un statut à assumer

Djamel Belmadi sait qu'avec cette Coupe d'Afrique, sa sélection a désormais un autre statut, celui d' "équipe à abattre". Cependant, il ne s'en inquiète pas plus que ça, car, comme il l'a déclaré dans une interview à la DW, il sait ce dont ses joueurs sont capables quand ils évoluent sous le maillot vert :

"Maintenant, c'est vrai que d'avoir été champion d'Afrique fait que tu portes ça en toi. Cela donne une envie et une détermination à l'adversaire pour pouvoir faire tomber le meilleur du continent. On l'a cherché, c'est ce qu'on a voulu. En allant gagner cette CAN, on a voulu que notre équipe nationale soit respectée. On doit maintenant assumer ce statut."

Djamel Belmadi l'a bien compris : le plus dur, c'est de rester au sommet.

Le Qatar, un pays qu'il connaît bien

Même s'il ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, Djamel Belmadi se plaît à son poste de sélectionneur. Peut-être qu'un jour, il ira entraîner en Europe. Mais pour l'instant, cela semble peu probable :

"Ce n'est pas dans ma nature de me projeter si loin. J'essaye de bien faire ce que je fais au moment présent. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, mais en tous cas aujourd'hui, je suis engagé avec mon équipe nationale. On a déjà des objectifs : la Coupe du monde 2022, du moins la qualification. On verra comment les choses vont évoluer."

Une Coupe du monde qui aura lieu au Qatar, un pays que Belmadi connaît bien, lui qui a joué et entraîné pendant dix ans au total dans ce pays du Golfe. Mais avant cela, il y aura un titre à aller défendre au Cameroun. Première de son groupe H avec deux victoires en deux matchs, l'Algérie est bien partie dans les qualifications à la CAN 2021.