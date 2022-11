Mali : discussions en Allemagne sur le retrait des troupes

Le ministère allemand de la Défense souhaiterait rapatrier ses soldats en Allemagne en raison de la difficulté de leur mission sur place tandis que celui des Affaires étrangères souhaiterait qu’ils restent au Mali pour contrebalancer l’ influence russe dans ce pays.

Les relations difficiles du Mali avec la force militaire de l’Onu expliquent le départ de plusieurs pays à ce jour, la plus récente annonce étant celle du Royaume-Uni. Une accumulation qui fait réfléchir Berlin où le débat avait été lancé avant même l’annonce de Londres.

Source des tensions entre Berlin et Bamako

Les tensions entre l'Allemagne et le Mali remontent en effet à la visite à Bamako, en avril dernier, de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, et ses déclarations critiques sur la présence du groupe Wagner au Mali.

Le mandat des troupes allemandes s’achève en principe en mai prochain

Grit Lenz, coordinatrice de Fokus Sahel, un réseau allemand des organisations de la société civile pour le développement et la paix au Sahel, revient sur les relations entre les deux pays, mais aussi le jeu d'influence entre les puissances occidentales au Mali :

"Je crois que notre ministre des Affaires étrangères, quand elle était au Mali, a prononcé une phrase qui a été mal appréciée par les Maliens quand elle a dit : nous sommes ici pour que les Russes ne viennent pas. Ce n'est pas une bonne approche car le Mali est libre de choisir ses partenaires stratégiques dans le domaine de la sécurité. C'est comme une guerre d'influence qu'on observe au Sahel et pour cela, je pense aussi que l'Allemagne ne va pas prendre la décision de se retirer".

Quelles garanties pour la sécurité des troupes ?

Le Bundestag est pour sa part très sensible à la sécurité des soldats allemands. Si celle-ci n’était plus assurée, alors les troupes allemandes devraient être retirées.

La visite d'Annalena Baerbock au Mali a contribué aux tensions actuelles entre Berlin et Bamako

Or pour Sidylamine Bagayoko, professeur d'anthropologie à l'université de Bamako, la présence militaire russe fait peser un risque accru d’accrochage sur le terrain :

"L'Allemagne ne va pas prendre le risque de rester au Mali tant que Wagner reste parce qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes, il peut y avoir des chocs. Et je sais que les élus allemands ne vont jamais pardonner au gouvernement allemand si jamais il y avait des militaires qui perdent la vie à cause d'un choc ou d'une erreur entre Wagner et les troupes allemandes présentes au Mali".

Cependant, d'autres analystes qui souhaitent garder l'anonymat estiment que le ministère de la Défense veut retirer ses troupes dans le but de renforcer la Bundeswehr maintenant que l'Allemagne s'est donnée la tâche de réformer son armée. Ils citent notamment la menace sécuritaire aux portes de l'Union européenne avec, bien entendu, la guerre en Ukraine

Le mandat des troupes allemandes au sein de la Minusma est censé aller jusqu'au mois de mai prochain