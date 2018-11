Disparition des migrants, un sujet qui reste sensible

Au Forum mondial des migrations, le sommet des caravanes de migrants et des mères de migrants disparus il est assi question des migrants qui meurent en route ou disparaissent. Selon le projet de l'OIM sur les migrants disparus, en 2017, 6.142 décès et disparitions de migrants ont été recensés à travers le monde.

S'il est souvent question des migrants africains disparus en méditerranée, une étude réalisée par l’organisation mexicaine Movimiento Mesoamericano Migrante fait toutefois état de plus de 70.000 migrants disparus au Mexique entre 2006 et 2016.

Victimes de passeurs ou de trafiquants, nombreux sont donc les migrants qui ont décidé de se joindre à la caravane qui faite route en ce moment vers les Etats-Unis pour être plus en sécurité. C’est le cas de Lourdes Ramirez qui explique que "si ce n'était pas à cause de la caravane, je ne quitterais pas mon pays, le Honduras. Mais la caravane était une motivation, nous avons donc décidé de nous y joindre."



Si les migrants sont en groupe pour se protéger des nombreux risques encourus, le voyage reste tout de même éprouvant. Le père Alejandro Solalinde est également défenseur des droits de l'homme. Il s’occupe des migrants ayant fait escale au Mexique et selon lui "il y a une équipe interdisciplinaire qui travaille avec les personnes qui souhaitent rester, pour leur accorder une attention immédiate, y compris un travail. Et pour celles qui souhaitent continuer leur voyage, elles recevront des informations, c'est leur décision."

Les présidents hondurien, Juan Orlando Hernandez, et guatémaltèque, Jimmy Morales, ont convenu lundi de s'attaquer aux causes poussant leurs citoyens à quitter leurs pays en direction des Etats-Unis. Ils entendent également poursuivre en justice ceux qui favorisent ces migrations.