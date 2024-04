Bassirou Diomaye Faye promet de lutter contre la corruption

Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé des concertations en vue de prendre des mesures fortes concernant la vie chère. Mais avant, il a rappelé que la jeunesse est au centre de ses préoccupations.

‘'Les sénégalais sont braves mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. Dans les jours à venir des mesures fortes seront prises dans ce sens.'', a-t-il dit .

Le nouveau président a également évoqué la volonté de réformer en profondeur le système électoral, à l'issue de concertations avec la classe politique et la société civile.

‘'Le remplacement de la CENA par une Commission Electorale Nationale Indépendante avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives et la rationalisation du nombre des partis politiques ainsi que leur financement'', a promis Diomaye Faye.

Faye et Sonko se partagent les rôles

Le Sénégal se dirige vers un partage des tâches au sommet de l'Etat avec la nomination au poste de Premier ministre d'Ousmane Sonko, qui a juré sa "loyauté" au nouveau président Bassirou Diomaye Faye Image : John Wessels/AFP/Getty Images

Investi mardi cinquième et plus jeune président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a logiquement choisi pour chef de gouvernement son mentor Ousmane Sonko, dans l'ombre duquel il a préparé pendant des années le camp antisystème à la prise du pouvoir et qu'il a suppléé à la présidentielle quand celui qui était le candidat incontournable de leur parti a été disqualifié.

Le Sénégal va procéder à un audit des secteurs pétrolier, gazier et minier, a déclaré le président, tout en rassurant les investisseurs sur le fait qu'ils sont les bienvenus dans le pays.

Un audit du secteur minier, pétrolier et gazier

L'audit est l'une des premières mesures politiques annoncées depuis l'investiture de l'ancien inspecteur des impôts, âgé de 44 ans, mardi dernier.

"L'exploitation de nos ressources naturelles, qui appartiennent au peuple, fera l'objet d'une attention particulière de la part de mon gouvernement", a-t-il déclaré.

"Je vais procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives (et) à un audit du secteur minier, pétrolier et gazier.''

Faye a battu à plate couture le candidat de la coalition au pouvoir lors des élections de mars, reflétant les grands espoirs de changement dans ce pays d'environ 18 millions d'habitants.

Avec Agences : Reuters et AFP