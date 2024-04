Sénégal : revivez l’investiture de Bassirou Diomaye Faye

Lors de son discours d’investiture ce mardi matin (02.04.) au Centre International des Conférences Abdou Diouf à Diamniadio, Bassirou Diomaye Faye s’est engagé pour un Sénégal prospère, d’espérance, de paix, d’indépendance de la justice et de solidarité.

"Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et les lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire, l’indépendance nationale, et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine", a promis le nouveau chef de l’Etat.

Parmi les chef d'Etat présents, le président du Nigeria, Bola Tinubu (à gauche) Image : Jerome Favre/EPA

Ambiance festive

C’est dans une salle archi-comble et dans une ambiance festive que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a prêté serment devant le président du Conseil Constitutionnel, Mamadou Badio Camara. "Le Conseil Constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions", a-t-il déclaré.

Après le serment et le port du collier du grand maître de l’ordre national du lion qui représente les sceaux de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait son premier discours officiel devant parents, amis, famille politique, institutions de la République, corps diplomatique et des chefs d’Etat de la sous-région :

"Je garderai toujours à l’esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l’esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d’ici et de la diaspora autour d’un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m’engage par la promotion du culte du travail, de l’éthique dans la gestion, de la discipline et de l’amour de la patrie, à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social."

"Sentiment de fierté"

Honneurs militaires, bref bain de foule de Bassirou Diomaye Faye : au dehors, des Sénégalais exultaient de joie, entre chants, danses et slogans favorables tant au nouveau président qu’à son prédécesseur. "Macky Sall est dans nos cœurs, dans nos veines jusqu’à la mort", lance une supportrice du désormais ex-président.

Pour cet invité á la cérémonie d’investiture, "le premier sentiment, c’est d’abord un sentiment de fierté d’une page tournée et l’espoir d’une nouvelle société".

Un autre estime qu'"il ne peut pas avoir de développement sans la paix. Et le président s’est appesanti sur cet élément de langage".

Bassirou Diomaye Diakhar Faye entre donc officiellement dans ses nouvelles et toutes premières fonctions de 5è président de la République du Sénégal. La passation de service entre Macky Sall et lui s’est ensuite déroulée dans l’après-midi au palais de la République à Dakar. Le premier gouvernement du nouveau président devrait être connu dans les heures qui viennent.