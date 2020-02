Difficiles relations entre Paris et Yaoundé

Au Cameroun, la présidence s'est offusquée, cette semaine, des "propos surprenants" du chef d'Etat français Emmanuel Macron. Celui-ci a promis de mettre la "pression" sur son homologue camerounais Paul Biya pour que cessent les violences dans les régions anglophones du Cameroun.

Des propos enregistrés dans une vidéo et largement diffusés sur les réseaux sociaux et dans laquelle on voit le président Macron échanger avec un activiste camerounais.

Cet incident illustre à quel point les relations entre Paris et Yaoundé sont compliquées alors que le Cameroun semble resté en marge de l'influence française en Afrique.

Une influence surestimée sur le continent, nous explique au micro d'Eric Topona, le journaliste Antoine Glaser, rédacteur en chef de La lettre du continent.

