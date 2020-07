Deuil en Côte d'Ivoire : Amadou Gon Coulibaly est mort

D'après nos premières informations, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait une chute ce matin (08.07.2020) en plein Conseil des ministres et est décédé en fin d’après-midi à la PISAM, une clinique d'Abidjan.

Un communiqué officiel du gouvernement a été diffusé à la télévision nationale ce mercredi soir pour confirmer cette information.

"La Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés en ce début d'après-midi après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République", indique le message du président Alassane Ouattara.

"Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly qui a été pendant trente ans mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'Etat de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grande compétence et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse. Un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation", indique également le message lu aux Ivoiriens.

Amadou Gon Coulibaly est né le 10 février 1959. C'est donc à 61 ans qu'il avait été désigné comme le candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, parti au pouvoir, pour la présidentielle prévue en octobre 2020.

Amadou Gon Coulibaly a été malade et évacué en France où il était soigné pour des problèmes cardiaques

Il a pris fonction en tant que Premier ministre du président Ouattara le 10 janvier 2017. Mais avant, il a assuré pendant près de trois ans, les fonctions de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat. Au lendemain de la violente crise politique en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly a occupé le poste de Secrétaire général de la présidence de la République dès avril 2011.

Il avait aussi servi sous l'ex-président Laurent Gbagbo qui l'a nommé ministre de l'Agriculture en octobre 2002. Le désormais ancien Premier ministre a aussi obtenu des mandats électifs (Député, Maire).

Malade et évacué en France, Amadou Gon Coulibaly est rentré à Abidjan le 2 juillet dernier après deux mois de traitement médical à Paris. En dépit de son état de santé chancelante, son parti lui avait renouvelé son soutien.

D’après un communiqué de la présidence, en date du 5 mai, le Premier ministre a subi un "examen de coronarographie" à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris "dans le cadre de son contrôle médical périodique". Il lui avait ensuite été prescrit un suivi médical et une période de repos en France.

La coronarographie permet d’observer d’éventuels rétrécissements des artères pouvant altérer la circulation sanguine au niveau du cœur.