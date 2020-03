Côte d’Ivoire : Gon Coulibaly, le choix de la loyauté

Journal 17HTU (13.03.2020)

Parmi les sujets au menu : le coronavirus et la crainte que les installations sanitaires en Afrique soient vite débordées, l'annulation d'événements sportfs et culturels ainsi que les restrictions qui se multiplient dans le monde à cause de la pandémie, le choix en Côte d'Ivoire d'Amadou Gon Coulibaly comme dauphin du président Alassane Ouattara et la tension autour du référendum en Guinée.