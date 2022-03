Des "soldats blancs" accusés de crimes au Mali

Journal 17h TU (15.03.2022)

Human Rights Watch dénonce dans un rapport une "nouvelle vague d'exécutions de civils" et des pillages par l'armée malienne et les jihadistes dans le centre et le sud-ouest du Mali. Réactions et analyse suite à la décision du Tchad de remettre à la CPI Maxime Mokom l'ex-chef d'un groupe armé centrafricain. Et puis le point sur la guerre en Ukraine