Des questions demeurent après les résultats des législatives gabonaises

La Cour constitutionnelle du Gabon a proclamé les résultats des législatives d'octobre hier soir (27 décembre). Ces résultats définitifs ont confirmé l'écrasante victoire du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir) face à une opposition laminée qui obtient moins de 20 sièges sur les 143 de l'Assemblée nationale.

La présidente de la Cour, Marie-Madeleine Mborantsuo, a annoncé que le nouveau président de l'Assemblée nationale serait élu le 11 janvier.

Cependant, la publication de ces résultats définitifs implique la démission du gouvernement. En l’absence du président Ali Bongo, hors du Pays depuis plus de deux mois pour des raisons de santé, la question est de savoir à qui le premier ministre doit-il présenter sa démission et que va-t-il se passer ensuite ? Éléments de réponse avec l’analyste politique et enseignant universitaire Modeste Abaga.

Cliquez sur l'image pour écouter ses explications.