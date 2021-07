Des Ivoiriens réagissent à la rencontre Ouattara-Gbagbo

L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a été accueilli dans une ambiance décontractée et suivie d’une accolade par son successeur, le président Alassane Ouattara.

C'était leur première rencontre depuis leur duel à l'élection de 2010, qui avait débouché sur une crise meurtrière.

Jean Yves Essis du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) salue cette rencontre qu’il juge opportune.

"Cette rencontre vient à point nommé. Parce que la porte d’entrée de la réconciliation, c’est le dialogue. Le président Gbagbo est rentré en Côte d’Ivoire pour apporter sa pierre à la reconstruction morale et sociétale des ivoiriens. Il joue pleinement son rôle de catalyseur en allant rencontrer ses deux aînés : le président Bédié et le chef de l’Etat, monsieur Ouattara. Et c’est le cheminement vers la réconciliation", dit le cadre du PDCI.

Accolade entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, le 27 juillet 2021, au palais présidentiel

Tourner la page

Pour sa part, Nathalie Kouakou, d’Amnesty international, estime que si cette rencontre est sincère, elle permettra de vider le contentieux de la crise postélectorale de 2010-2011 et de tourner la page.

"La rencontre, l’accueil, puis les accolades et les sourires que j’ai vus, c’est vraiment des signaux qui sont encourageants, qui nous lancent donc un message pour dire à la population ivoirienne que tout est possible, tout est faisable’’, souligne Nathalie Kouakou.

Octobre 2020, scène de violence à Cocody, commune d'Abidjan

Rester prudent

Christophe Kouamé de la plateforme de la société civile (CIVIS-Côte d’Ivoire), explique de son côté que la Côte d’Ivoire a déjà vu pareille rencontre. C’est pourquoi lui, préfère rester prudent.

"Effectivement cette image va participer à apaiser les cœurs, à apaiser les faucons des deux camps. Et la Côte d’Ivoire en a besoin. Personnellement je suis dubitatif quant à la suite. Nous attendons tous le jour d’après pour voir réellement ce qui va se passer", déclare Christophe Kouamé.

Poignée de main entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, au palais présidentiel, le 27 juillet 2021

La rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo a enfin eu lieu et elle est saluée par de nombreux Ivoiriens. Mais pour certains, il en faudra plus pour la réconciliation nationale. La libération des prisonniers politiques, une centaine, et le retour des personnes encore en exil, sera sans doute, un signal fort en vue de la réconciliation prônée par tous.

La dernière rencontre entre les deux hommes, remonte au 25 novembre 2010, date à laquelle ils s'étaient affrontés dans un débat télévisé quelques jours avant le second tour de la présidentielle.

Ce scrutin avait débouché sur une grave crise qui a fait officiellement plus de 3.000 morts.

Arrêté en avril 2011, puis transféré devant la CPI, Laurent Gbagbo, définitivement acquitté en mars dernier, est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin, grâce au feu vert du président Ouattara.