Des femmes togolaises exigent le report des élections législatives

Des femmes togolaises membres de plusieurs réseaux d’organisations féminines de la société civile s’inquiètent de la détérioration du climat politique actuel dans le pays. Elles déplorent les actes de violences subis par les populations qui se sont soldés par plusieurs morts.

"Il ne se passe pas un jour au Togo où nous ne vivions des événements et des scènes de violence de toutes sortes : bastonnades, blessures, bagarres, molestages, arrestations, emprisonnements, tueries. En vivant toutes ces scènes, nos entrailles de mères saignent", explique Leontine Ayayi, porte-parole des femmes.

Et pourtant, ces femmes avaient cru que la situation serait apaisée avec la feuille de route imposée par les chefs d’Etat de la Cedeao pour une sortie de crise au Togo.

"Nous avons cru que la feuille de route de la Cedeao pouvait permettre d’atteindre les objectifs fixés pour que les différentes stratégies déployées puissent permettre de mettre un terme à la crise. Mais rien n’y a fait. On nous a annoncé des élections et nous avons compris que dans le pays, il y a une grande dichotomie qui risque de nous réserver des lendemains semblables à ceux qu’on avait vu en 2005. Nous, les mères de familles, nous n’en voulons plus", regrette Jeannine Agouké.

Le Togo est sous tension

Face à la tension dans le pays, les femmes interpellent le président togolais Faure Gnassingbe et demandent le report des élections législatives prévues le 20 décembre prochain.

"Nous lui demandons d’agir selon l’aspiration du peuple togolais qui veut des élections inclusives, apaisées, passant par des réformes constitutionnelles, institutionnelle et électorales, et de faire reporter les élections législatives prévues pour le 20 décembre", insiste Leontine Ayayi.

La même demande de report a été réitérée ce week-end à Accra par la coalition des 14 partis de l’opposition au président du Ghana, l’un des facilitateurs de la crise togolaise.