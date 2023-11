Epidémies de dengue en Afrique : les moyens pour se protéger

Selon l'Organisation mondiale de la santé(OMS) au cours des 20 dernières années, l’incidence de la dengue a progressé de manière spectaculaire dans le monde entier : les cas signalés à l’OMS sont passés de 505 430 en 2000 à 5,2 millions en 2019. Durant cette année 2023, des flambées d'épidémies de dengue ont été signalées dans certains pays notamment ceux d'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso, où la maladie a fait plus de 400 morts depuis le 1er janvier.

Les symptômes

Une forte fièvre, des maux de tête, des nausées, vomissements, courbatures et parfois une hémorragie… Voici quelques symptômes de la dengue. Répandu dans les régions tropicales et subtropicales, le virus de la dengue se transmet à l'être humain par piqûre de moustiques femelles infectées, principalement de l'espèce Aedes aegypti.

Le Docteur Malick Soumahoro est chef de service à l'hôpital général de Bingerville, il explique que "les manifestations essentielles, ce sont la forte fièvre, la température élevée, jusqu'à 40 degrés. Il y a aussi le vomissement de sang, le saignement. Cela peut être le nez, peut être la bouche. Ce sont les manifestations habituelles de la maladie. Cela peut s'aggraver et malheureusement conduire à la mort."

Des millions d'infections par la dengue ont lieu chaque année dans le monde Image : Badru KATUMBA/AFP

Une prise en charge symptomatique

Selon l'OMS, quelque 100 à 400 millions d'infections par la dengue ont lieu chaque année dans le monde. En raison de l'absence d'un traitement spécifique, la prise en charge est avant tout symptomatique, notamment axée sur le traitement de la douleur et de la fièvre.

Il est conseillé aux malades de se reposer, de boire beaucoup de liquide, d'utiliser du paracétamol pour soulager la douleur et d'éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène et l'aspirine.

La lutte contre la maladie passe par ailleurs par la prévention.

''Nous n'avons pas de traitement spécifique. Notre seul et moyen de lutte efficace, c'est bel et bien la lutte contre le moustique", explique le Docteur Malick Soumahoro.

La lutte contre la dengue passe notamment par la prévention Image : Sia KAMBOU/AFP

La prévention comme arme

Il est donc recommandé de nettoyer régulièrement les gouttières et les alentours des habitations en éliminant les eaux stagnantes dans lesquelles les moustiques pondent leurs œufs.

Outre le contrôle des moustiques vecteurs dans les zones concernées et la protection individuelle contre les piqûres de moustiques, avec l'usage notamment de moustiquaires, il y a aussi la vaccination.

Il existe en effet un vaccin approuvé et homologué dans certains pays contre la dengue, mais qui ne peut protéger que les personnes présentant des signes d'infection antérieure. Selon l'OMS, plusieurs autres vaccins candidats contre la dengue sont en cours d'évaluation.