"De nombreux enfants sont victimes de violences" (Mariam)

C’était une voix rare devant les diplomates onusiens. En visioconférence, Mariam, une jeune malienne de 15 ans a demandé mardi (23.06.20) au conseil de sécurité de l’ONU d’agir pour protéger les enfants dans les zones de conflits. "Que faites-vous pour que les enfants enlevés soient retrouvés et rejoignent leurs familles?", c’est la question qu’elle a posée en faisant allusion aux viols dont sont victimes filles et garçons dans le centre et le nord du Mali.

Elle a articulé son intervention autour des conséquences néfastes que les guerres et les conflits produisent sur les enfants.

Écouter l'audio 04:08 "Chaque enfant a droit à la protection" (Mariam)

Mariam a fait savoir à la DW que "chaque Malien, directement ou indirectement, a été confronté aux conflits".

Les enfants paient aussi un lourd tribut lors de ces conflits. Ils sont "victimes de violences multiples", selon cette membre du parlement national des enfants du Mali. Convaincue que chaque enfant "a le droit à l’éducation, à la santé et à la protection", Mariam exhorte à ce que les mesures soient prises "pour qu’aucun enfant ne soit plus victime de violences".