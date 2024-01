Le Forum de Davos pour "Rétablir la confiance"

Le Forum économique mondial de Davos débute ce lundi, 15 janvier, dans la station des Alpes suisses dans un contexte de ralentissement économique et d'augmentation des effets du changement climatique.

Plus de 2.800 participants, dont au moins 60 chefs d'Etat et de gouvernement, sont attendus à Davos pour cinq jours autour du thème "Rétablir la confiance". C'est une réponse directe à la dégradation de la confiance dans nos sociétés et entre les nations, selon Mirek Dusek, directeur général du Forum économique mondial.

"Certains pourraient relier directement les fissures aux profondes transformations qui nous entourent, qu'elles soient géopolitiques, géoéconomiques ou liées au climat et à la nature", dit-il.

Parmi les principaux dirigeants politiques participant à la conférence figurent le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre chinois Li Qiang.

La Chine est représentée à Davos par son Premier ministre Li Qiang Image : Peter Klaunzer/REUTERS

Les Etats-Unis seront, eux, représentés par le secrétaire d'Etat Antony Blinken, qui sera rejoint par des acteurs essentiels autour du conflit palestinien, notamment le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre du Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, invités pour discuter des moyens de mettre un terme au conflit à Gaza et d'éviter une nouvelle escalade, comme beaucoup le craignent.

A Davos, la guerre en Ukraine devrait également occuper une place importante cette année. Le président Volodymyr Zelenskyy devrait assister en personne à la réunion afin de rallier le soutien à l'Ukraine, alors que les principaux alliés, les Etats-Unis et l'Union européenne, s'efforcent de débloquer des milliards d'euros d'aide cruciale pour Kiev, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt qui frappent durement les populations du monde entier.

Le président Volodymyr Selensky fait partie des invités les plus attendus au Forum de Davos Image : Alessandro Della Valle/dpa/picture alliance

L'éconmoie mondiale perturbée

La Banque mondiale a récemment averti que l'économie mondiale était sur le point de terminer l'année 2024 avec la plus faible demi-décennie de croissance du PIB depuis 30 ans.

Mais si les craintes de récession se sont atténuées à l'échelle mondiale grâce à une croissance robuste aux Etats-Unis, il est à redouter que la montée des tensions géopolitiques ne fasse dérailler la reprise.

Le ralentissement de la Chine, deuxième économie mondiale, a également assombri les perspectives de nombreux pays en développement d'Asie et d'Afrique.

L'état de l'économie et la crise de la dette figureront donc en bonne place à l'ordre du jour des dirigeants africains, qui sont attendus en grand nombre, avec notamment le président nigérian Bola Ahmed Tinubu et son homologue kenyan William Ruto.

Image : Markus Schreiber/AP/picture alliance

Leonard Stiegeler travaille pour Africa Collective, une plateforme de promotion des intérêts africains auprès des investisseurs mondiaux. Il explique que "Lorsqu'il s'agit de l'Afrique, il s'agit toujours d'établir la confiance en l'Afrique en tant que centre dynamique d'opportunités actuelles et futures, en particulier son dividende démographique. Lorsqu'il s'agit de la création future d'emplois, du déblocage futur de la main-d'œuvre, l'Afrique est un endroit à considérer et c'est quelque chose que les dirigeants africains chercheraient à promouvoir."

L'essor de l'intelligence artificielle, qui a créé des opportunités, mais aussi pose des défis aux régulateurs, est un sujet majeur cette année, avec une multitude de panels consacrés à la révolution technologique. Une enquête annuelle sur les risques publiée mercredi par le Forum économique mondial a désigné la désinformation induite par l'IA comme le plus grand danger pour les deux prochaines années.