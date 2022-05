L’Ukraine domine le Forum de Davos

Davos est un ballet de limousines dans une station de ski des Alpes suisses, un rendez-vous qui concentre les plus grandes fortunes de la planète, les plus grands décideurs économiques et politiques.

Mais cette année, la première journée de sommet a été dominé par cette image saisissante : loin des codes traditionnels, un homme se présentant en t-shirt vert kaki, les yeux fatigués, qui a prononcé le discours le plus attendu de ce forum.

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, l’acteur devenu chef de guerre, a réclamé par visioconférence la fin de tout commerce avec la Russie et un embargo sur le pétrole et le gaz russe :

"Les sanctions devraient être maximales, pour que la Russie et tout autre agresseur potentiel qui veut conduire une guerre brutale contre son voisin connaisse clairement les conséquences immédiates de ses actions. (…) Il faut un embargo sur le pétrole russe, un blocage total des banques russes sans exception, partout. Un blocage sur secteur des nouvelles technologies. Il ne devrait y avoir aucun commerce avec la Russie."

Economie interdépendante

Après deux ans de pandémie et d’une économie à l’arrêt, la guerre en Ukraine est en train de redistribuer les cartes et de révéler au grand jour les risques liés aux interdépendances dans une économie mondialisée, que ce soit en matière d’énergie ou d’approvisionnement de matières premières.

Le ministre allemane de l'Economie estime que se défaire de la dépendance énergétique russe doit se traduire par des investissements dans les énergies renouvelables

Pour Robert Habeck, le ministre allemand de l’économie, "nous avons au moins quatre crises en ce moment, qui sont toutes liées entre elles. Nous avons une forte inflation dans certains pays d'Europe, aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays. Nous avons une crise énergétique, il faut l'appeler ainsi. Nous avons l’insécurité alimentaire, et nous avons la crise climatique. Et nous ne pouvons pas résoudre les problèmes si nous ne nous concentrons que sur une seule de ces crises."

Energie et prix alimentaires

Les prix de l’énergie ne cessent de progresser alors qu’ils avaient déjà flambés au moment de la reprise économique à la sortie des confinements. La guerre provoque des blocages d’exportations de céréales et d’engrais, que ce soit en Ukraine, en Russie ou des pays comme l’Inde qui adoptent en réaction des mesures protectionnistes.

Ce bâtiment à Davos abrite une "exposition" des atrocités commises par l'armée russe en Ukraine

Rien que les céréales bloquées dans le port d’Odessa en Ukraine permettraient de nourrir 400 millions de personnes, a rappelé le chef du Programme alimentaire mondial, David Beasley :

"Si nous ne parvenons pas à ouvrir ces ports, nous aurons un problème de prix de l’alimentation au cours des 10 à 12 prochains mois, mais l'année prochaine, on passera à un problème de disponibilité des denrées alimentaires et ce sera l'enfer sur Terre."

Un milliardaire toutes les 30 heures

Au-delà d’un appel aux décideurs politiques, David Beasley a aussi appelé les ultra-riches à agir :

"Il y a des dizaines et des dizaines de milliardaires qui pèsent 50, 75 milliards de dollars. Le monde est en danger. Ce n'est pas de la rhétorique. Faites quelque chose maintenant parce que le monde a besoin de vous."

Le contraste des inégalités dans un monde en crise est en effet saisissant. Selon un nouveau rapport d’Oxfam, pendant la pandémie, on a vu l’arrivée d’un nouveau milliardaire toutes les 30 heures. A contrario, cette année, l’ONG prévoit que plus de 260 millions de personnes vont tomber dans l'extrême pauvreté, soit un million de personnes toutes les 33 heures.