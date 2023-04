RDC : le chef de la force régionale poussé vers la sortie

Dans une lettre adressée au secrétaire général de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est (EAC) datée du 27 avril, le général kényan Jeff Nyagah explique renoncer à sa mission notamment "en raison d'une menace aggravée pour sa sécurité". Il dénonce des intimidations et pressions politiques mais aussi une "campagne médiatique négative bien orchestrée et financée" contre lui.

La force de l'EAC a été déployée graduellement depuis novembre 2022 en réponse à une avancée des rebelles du M23 dans l'est de la RDC Image : Alain Uaykani/Xinhua/IMAGO

Une démission prévisible

Dès le départ, il y avait eu des frictions entre la force régionale que dirigeait Jeff Nyagah et les autorités congolaises. Un conflit sur le mandat de l’EAC notamment à propos de la nécessité de combattre le M23.

"La RDC attendait qu’elle soit plutôt une force combattante. Il y avait des conditions pour lesquelles ils combattraient le M23. Dès le départ, l'idée était d'essayer de convaincre que tout le monde puisse rejoindre le processus de paix et les récalcitrants vont subir la force. Mais le problème est qu’ils n’ont pas dit quand est-ce qu'on évalue qu’il est maintenant temps de passer à l'étape supérieure ? Et pour le gouvernement congolais, on est déjà à cette étape-là, étant donné que le M23 n'a pas respecté le cessez le feu ni le retrait. Mais la force régionale ne voit pas les choses de cette manière-là", explique Reagan Miviri, chercheur à l'Institut Ebuteli.

La frustration de Kinshasa

Les autorités congolaises ont voulu que le poste de patron de la force régionale devienne rotatif, avec un changement de commandant tous les trois mois.

Le M23 a repris les armes en novembre 2021 après 10 ans de sommeil Image : Alexis Huguet/AFP



Cette frustration fait aussi que les statuts de la force régionale, qui ont expiré depuis fin mars, n’ont toujours pas été renouvelés par Kinshasa. Cela devait faire l’objet de discussions lors d’une réunion des ministres de la Défense de la région prévue à Goma, mi-avril, mais cette rencontre a finalement été annulée.

Pour Jean-Jacques Wondo, spécialiste des questions de défense et sécurité, "cette démission pourrait peut-être pousser les deux camps à se mettre autour d'une table pour renégocier. Parce que l'objectif des autorités congolaises, c'est pouvoir renégocier non seulement le mandat de cette force, mais la durée de sa mission. La réunion de la semaine passée a été reportée. Et au fil du temps, on se rend compte que l'on tourne un peu en bourrique les autorités congolaises."

En attendant, le général Jeff Nyagah doit être remplacé par un autre général kényan, Alphaxard Muthuri Kiugu, selon un redéploiement d'effectifs annoncé vendredi (28.04) par l'armée kényane.