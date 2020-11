Covid-19 : plus de 250.000 morts aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré en moyenne chaque jour plus d'un millier de décès au cours des deux dernières semaines. Ce qui explique le cap des 250.000 morts franchi.

Le pays est de loin le plus endeuillé au monde par la maladie, devant le Brésil et l'Inde, du moins en valeur absolue.

Pour tenter d’endiguer la flambée du virus, de nouvelles restrictions sont décidées localement. "Malheureusement, à ce jour, le taux de positivité des tests de la ville de New York a atteint exactement 3%. En conséquence, nous devons fermer nos écoles dans les jours à venir. Personne n'est content de cette décision", a annoncé le maire de New York, Bill de Blasio.

Thanksgiving, fête à haut risque Entre le 8 et le 14 novembre, 742.000 personnes ont pointé au chômage, soit 30.000 de plus que la semaine précédente.

La fermerture des écoles devrait s'accompagner bientôt d'autres restrictions comme la fermeture des salles de gym et de restaurants avec l’approche de Thanksgiving, une fête habituellement marquée par de grandes réunions familiales et de nombreux déplacements à travers le pays. Ce qui fait redouter une flambée des cas de coronavirus.

La mairie de Chicago a ainsi appelé ses habitants à rester chez eux, sauf pour les déplacements essentiels. La gouverneure de l’Iowa, qui a longtemps clamé son hostilité pour le port du masque, a finalement été contrainte de l’imposer. De son côté,le président élu Joe Biden exhorte les Américains à ne pas se regrouper à plus de dix.

"C'est bientôt Thanksgiving. Les médecins ont dit : 'Joe, maximum dix personnes chez toi'. J'ai une grande famille dont vous avez probablement beaucoup entendu parler. On fait tout ensemble. Eh bien, vous savez, on ne va pas le faire, on va être à trois".

Le président démocrate élu explique"qu'on ne peut pas se réunir avec des familles qui vivent dans un endroit différent et qui n'ont pas été mises en quarantaine".

"Et donc, toutes ces décisions difficiles que les gens vont prendre, nous devons leur donner de l'espoir. Et je crois qu'il y a des raisons d'être optimiste", a-t-il insisté.

L'espoir des vaccins

Les Etats-Unis ont déjà réservé des centaines de millions de doses de vaccin.

Une étude du Centre américain de prévention et de lutte contre les maladies publiée fin octobre estimait à 300.000 le chiffre de la surmortalité liée à la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis en se basant sur des modèles démographiques.

Mais l’annonce faite ce mercredi (18.11.2020) par le laboratoire américain Pfizer apporte peut-être une lueur d'espoir. Celui-ci a indiqué que son vaccin était efficace à 95% et qu'il demanderait une autorisation de commercialisation "d'ici quelques jours" à l'Agence américaine des médicaments pour les premières vaccinations.