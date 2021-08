Santé en Afrique, de nombreux défis à relever

Cette réunion annuelle des ministres de la Santé du continent africain s’est penchée sur des thématiques comme la lutte contre la polio, la tuberculose, le cancer du col de l’utérus, le VIH mais également et surtout de la riposte à la pandémie de Covid-19.

Les pays africains se sont engagés durant la rencontre à éliminer toutes les formes de poliomyélite qui subsistent sur le continent. Selon le bureau Afrique de l'OMS, près de 100 millions d'enfants africains ont été vaccinés contre la polio depuis juillet 2020.

Lire aussi: La polio éradiquée en Afrique, selon l'OMS

"Les campagnes contre la poliomyélite avaient été interrompues ou reportées", selon le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique au début de la pandémie de Covid-19.

Écouter l'audio 02:09 "L'Afrique a une certaine expérience en matière de gestion de ces épidémies" Thierno Balde (OMS)



Alors que la Covid-19 affecte de plus en plus le continent africain, dans le même temps certains pays doivent faire face à d'autres pathologies comme Ebola ou plus récemment le virus de Marburg, dont un cas a été détecté en Guinée. Face à tous ces défis, se pose la question du transfert de technologies mais également de la mise en place d'infrastructures adéquates pour prendre en charge les patients.

Lire aussi: L'Europe veut accélérer la production de vaccins en Afrique

Selon le docteur Thierno Balde l'Afrique a une expérience en ce qui concerne la gestion de ces crises sanitaires. Il est responsable adjoint de la réponse à la Covid-19 du bureau régional de l'OMS pour l’Afrique.

Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter ses explications.